Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 07.03.26, 21:26
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (7/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Ιορδανία, οι σειρήνες ηχούν συνεχώς λόγω πτήσεων ιρανικών πυραύλων πάνω από τη χώρα.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν ότι έχουν αναχαιτίσει 108 από τους 119 πύραυλους και drones που έχουν εισέλθει από την αρχή του πολέμου.
  • Υπάρχει ανησυχία για πιθανή πτώση πυραύλου στην Ιορδανία, που θα μπορούσε να εμπλέξει τη χώρα στη σύρραξη.
  • Οι Βρετανοί στέλνουν το αεροπλανοφόρο "Prince of Wales" στην ανατολική Μεσόγειο για ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας.
  • Η ελληνική φρεγάτα "Ψαρά" και η ιταλική "Federico Martinengo" βρίσκονται στην περιοχή για υποστήριξη.

Όλες οι χώρες στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην Ιορδανία, οι σειρήνες δε σταματούν να χτυπούν, καθώς πύραυλοι περνούν καθημερινά πάνω από τη χώρα. Ο απεσταλμένος του STAR, Άρης Λάμπος, που βρίσκεται στο Αμμάν, κατέγραψε τα μαχητικά αεροσκάφη των Ιορδανών που κάνουν συνεχώς περιπολίες στον εναέριο χώρο.

Η Τουρκία στέλνει F-16 για «προστασία» στα κατεχόμενα 

Όπως είπε ο Άρης Λάμπος στη ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι πύραυλοι περνούν πραγματικά πάνω από τα κεφάλια των Ιορδανών. «Πριν από ελάχιστα λεπτά, όσο περιμέναμε στη σύνδεσή μας, ακούσαμε πάρα πολύ δυνατά τις σειρήνες να χτυπούν εδώ στο κέντρο του Αμμάν. Με την κάμερα του STAR και τον Κώστα Χρυσοβασίλη καταγράψαμε στον νυχτερινό ουρανό τους πυραύλους του Ιράν οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Ισραήλ. Μιλάμε για την τρίτη, ίσως και τέταρτη επίθεση σήμερα» είπε ο απεσταλμένος του STAR.

Ιορδανία: Σειρήνες ηχούν συνεχώς - Ιρανικοί πύραυλοι στον ουρανό του Αμμάν

Νωρίτερα η κάμερα του STAR είχε καταγράψει τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 να πετούν πραγματοποιώντας «περιπολίες» πάνω από τις γειτονιές του Αμμάν και να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ιορδανία: Σειρήνες ηχούν συνεχώς

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας, ανέφεραν ότι από την αρχή του πολέμου έχουν εισέλθει 119 πύραυλοι και drones, εκ των οποίων έχουν αναχαιτιστεί 108. Υπάρχει ανησυχία μήπως κάποιος από αυτούς τους πυραύλους, που κατευθύνεται προς το Ισραήλ, μπορεί τελικά να πέσει στην Ιορδανία.

Πηγές αναφέρουν ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι σε περίπτωση που κάποιος πύραυλος βαλλιστικός πύραυλος πέσει και προκαλέσει μεγάλες καταστροφές ή ενδεχομένως και θύματα, τότε η Ιορδανία θα αναγκαστεί να εμπλακεί στη σύρραξη.

Οι Βρετανοί στέλνουν στην ανατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales»

Την ίδια ώρα, ο υψηλός συναγερμός παραμένει στην Κύπρο. Οι βρετανικές βάσεις είναι σε επιφυλακή, ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι ενισχύουν κι άλλο την ασπίδα μετώπου απέναντι στο Ιράν. Από ώρα σε ώρα φθάνει στη Μεγαλόνησο και το καμάρι των Ιταλών, η φρεγάτα «Federico Martinengo», ενώ η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά», σαν «άγρυπνος φρουρός», εντοπίστηκε να πλέει πολύ κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ιορδανία: Σειρήνες ηχούν συνεχώς - Ιρανικοί πύραυλοι στον ουρανό του Αμμάν

Η απεσταλμένη του STAR στην Κύπρο, Κατερίνα Ρίστα, καταγράφει όλες τις εξελίξεις. Όπως είπε στο ρεπορτάζ της, οι Βρετανοί ετοιμάζονται να στείλουν στην ανατολική Μεσόγειο το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Prince of Wales» για να ενισχύσουν την αντιπυραυλική άμυνα της περιοχής.

Το «Prince of Wales» μπορεί να μεταφέρει έως και 40 μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στη δύναμη αυτού του πολεμικού θηρίου περιλαμβάνονται και τα ελικόπτερα Wildcat, τα οποία είναι ειδικά στην αναχαίτιση drones. Το πλήρωμα έχει ενημερωθεί και είναι σε ετοιμότητα. Μόλις λάβει εντολή, μέσα σε πέντε μέρες θα είναι έτοιμο για την αποστολή του. 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Back to Top