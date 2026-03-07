Ιορδανία: Σειρήνες ηχούν συνεχώς - Ιρανικοί πύραυλοι στον ουρανό του Αμμάν

Όλες οι χώρες στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην Ιορδανία, οι σειρήνες δε σταματούν να χτυπούν, καθώς πύραυλοι περνούν καθημερινά πάνω από τη χώρα. Ο απεσταλμένος του STAR, Άρης Λάμπος, που βρίσκεται στο Αμμάν, κατέγραψε τα μαχητικά αεροσκάφη των Ιορδανών που κάνουν συνεχώς περιπολίες στον εναέριο χώρο.

Όπως είπε ο Άρης Λάμπος στη ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι πύραυλοι περνούν πραγματικά πάνω από τα κεφάλια των Ιορδανών. «Πριν από ελάχιστα λεπτά, όσο περιμέναμε στη σύνδεσή μας, ακούσαμε πάρα πολύ δυνατά τις σειρήνες να χτυπούν εδώ στο κέντρο του Αμμάν. Με την κάμερα του STAR και τον Κώστα Χρυσοβασίλη καταγράψαμε στον νυχτερινό ουρανό τους πυραύλους του Ιράν οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Ισραήλ. Μιλάμε για την τρίτη, ίσως και τέταρτη επίθεση σήμερα» είπε ο απεσταλμένος του STAR.

Νωρίτερα η κάμερα του STAR είχε καταγράψει τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 να πετούν πραγματοποιώντας «περιπολίες» πάνω από τις γειτονιές του Αμμάν και να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας, ανέφεραν ότι από την αρχή του πολέμου έχουν εισέλθει 119 πύραυλοι και drones, εκ των οποίων έχουν αναχαιτιστεί 108. Υπάρχει ανησυχία μήπως κάποιος από αυτούς τους πυραύλους, που κατευθύνεται προς το Ισραήλ, μπορεί τελικά να πέσει στην Ιορδανία.

Πηγές αναφέρουν ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι σε περίπτωση που κάποιος πύραυλος βαλλιστικός πύραυλος πέσει και προκαλέσει μεγάλες καταστροφές ή ενδεχομένως και θύματα, τότε η Ιορδανία θα αναγκαστεί να εμπλακεί στη σύρραξη.

Οι Βρετανοί στέλνουν στην ανατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales»

Την ίδια ώρα, ο υψηλός συναγερμός παραμένει στην Κύπρο. Οι βρετανικές βάσεις είναι σε επιφυλακή, ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι ενισχύουν κι άλλο την ασπίδα μετώπου απέναντι στο Ιράν. Από ώρα σε ώρα φθάνει στη Μεγαλόνησο και το καμάρι των Ιταλών, η φρεγάτα «Federico Martinengo», ενώ η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά», σαν «άγρυπνος φρουρός», εντοπίστηκε να πλέει πολύ κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού.

Η απεσταλμένη του STAR στην Κύπρο, Κατερίνα Ρίστα, καταγράφει όλες τις εξελίξεις. Όπως είπε στο ρεπορτάζ της, οι Βρετανοί ετοιμάζονται να στείλουν στην ανατολική Μεσόγειο το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Prince of Wales» για να ενισχύσουν την αντιπυραυλική άμυνα της περιοχής.

Το «Prince of Wales» μπορεί να μεταφέρει έως και 40 μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στη δύναμη αυτού του πολεμικού θηρίου περιλαμβάνονται και τα ελικόπτερα Wildcat, τα οποία είναι ειδικά στην αναχαίτιση drones. Το πλήρωμα έχει ενημερωθεί και είναι σε ετοιμότητα. Μόλις λάβει εντολή, μέσα σε πέντε μέρες θα είναι έτοιμο για την αποστολή του.