Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, σε ηλικία 88 ετών

Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 21:30 Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε
07.03.26 , 21:05 Ιορδανία: Σειρήνες ηχούν συνεχώς - Ιρανικοί πύραυλοι στον ουρανό του Αμμάν
07.03.26 , 20:30 Η Τουρκία στέλνει F-16 για «προστασία» στα κατεχόμενα
07.03.26 , 19:25 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, σε ηλικία 88 ετών
07.03.26 , 18:30 Συκινητική διάσωση σκύλου: Άντεξε 9 μέρες μέσα στα χιόνια!
07.03.26 , 17:53 Βαλαβάνη σε Μόργκαν: «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»
07.03.26 , 17:39 4+1 κοινά που έχουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια
07.03.26 , 17:30 Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
07.03.26 , 17:30 Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν
07.03.26 , 17:23 Αχαΐα: Ο 83χρονος γιατρός είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του γυμνά
07.03.26 , 17:08 Ελένη Φουρέιρα: Γιορτάζει τα γενέθλιά της με το music video «Χρόνια Πολλά»
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Γιώργος Βότσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών, στις 7 Μαρτίου 2026.
  • Γεννήθηκε το 1938 στη Λάβδανη Ιωαννίνων και εργάστηκε σε σημαντικές εφημερίδες όπως η «ΑΥΓΗ» και η «Ελευθεροτυπία».
  • Είχε αντιδικτατορική δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ιδρύοντας το Πατριωτικό Μέτωπο και καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης.
  • Η πολιτική του κηδεία θα γίνει την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα Σάββατο 7/3/2026 σε ηλικία 88 ετών, ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης.

Σε ανακοίνωση της η ΕΣΗΕΑ, αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου Γιώργου Βότση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα Σάββατο σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική διαδρομή στον ελληνικό Τύπο και στη δημόσια ζωή της χώρας.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 στη Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, ωστόσο πολύ νωρίς τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 άρχισε να εργάζεται στο χώρο του Τύπου, χτίζοντας σταδιακά μια πορεία που θα τον καθιστούσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές φωνές της πολιτικής δημοσιογραφίας

Το 1961 εργάζεται στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», ενώ από το 1964 έως το πραξικόπημα του 1967 εργάστηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», ως κοινοβουλευτικός συντάκτης.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Πατριωτικό Μέτωπο (ΠΑΜ) και για τη δράση του καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών από το καθεστώς. Είχε προλάβει να διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, όπου από το 1968 έως το 1974, παράλληλα με την αντιστασιακή του δράση, εργάστηκε ως συντάκτης στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε ενεργά τη δημοσιογραφική του πορεία. Συνδέθηκε στενά με την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», όπου επί σειρά ετών εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πολιτικού ρεπορτάζ και του δημόσιου διαλόγου κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου. Ταυτόχρονα ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας.

Με τη διεισδυτική του γραφή, την πολιτική του σκέψη και την προσήλωσή του στις δημοκρατικές αξίες, ο Γιώργος Βότσης υπήρξε μια σημαντική παρουσία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τα άρθρα και οι παρεμβάσεις του χαρακτηρίζονταν από τεκμηρίωση, πολιτική οξυδέρκεια και σαφή θέση υπέρ της Δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό στο χώρο του Τύπου και της πολιτικής ανάλυσης. Η μακρά του πορεία, η συνέπεια και η συμβολή του στην ελληνική δημοσιογραφία αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές των δημοσιογράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται θερμά τη σύζυγό του, συνάδελφο, Λένα Παγώνη, τις αγαπημένες του κόρες, τους φίλους, τους συναδέλφους του και αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο.

Η πολιτική κηδεία του Γιώργου Βότση θα γίνει την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στις 10:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΤΣΗΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΕΣΗΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top