Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια

Η Άση Μπήλιου στο Stars System αναλύει τις αστρολογικές προβλέψεις της περιόδου, εστιάζοντας στις εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή μας, την ψυχολογία και την προσωπική μας πρόοδο. Σύμφωνα με την αστρολόγο, ο Δίας στον Καρκίνο, ο οποίος θα βρίσκεται σε ορθή πορεία από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου, προσφέρει θετική ενέργεια και εύνοια σε πολλούς τομείς της ζωής μας.

Ο Δίας συνδέεται με την πρόοδο, την εξέλιξη και την πνευματική ανάπτυξη, ενώ η παρουσία του στον Καρκίνο μας καλεί να επανεξετάσουμε αξίες όπως η οικογένεια, οι ανθρώπινες σχέσεις, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια, θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την πατρίδα.

Από την άλλη, η Αφροδίτη πέρασε στο ζώδιο του Κριού, όπου βρίσκεται σε αδυναμία, επηρεάζοντας τα αισθηματικά, τις σχέσεις και τα οικονομικά. Η Αφροδίτη στον Κριό έχει μαχητικό χαρακτήρα και προσεγγίζει τα θέματα με τόλμη και αποφασιστικότητα, ωστόσο οι επόμενες μέρες ενδέχεται να φέρουν προκλήσεις λόγω όψεων με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο.

Τα ζώδια θα βιώσουν εντάσεις κυρίως στα οικονομικά και στις σχέσεις, αλλά η επιρροή αυτή μπορεί να μας δώσει και ευκαιρίες για να προχωρήσουμε με θάρρος στις αποφάσεις μας.

Η Άση Μπήλιου προτείνει επίσης να εξερευνήσουμε την αριθμολογία του ονοματεπώνυμού μας για επιπλέον κατευθύνσεις και αυτογνωσία. Μέσα από την πλατφόρμα asimpliou.gr, μπορείτε να ανακαλύψετε τον αριθμό του πεπρωμένου σας και την ερμηνεία του, χρησιμοποιώντας τόσο το όνομα βάπτισης όσο και τυχόν παρατσούκλια ή δεύτερα ονόματα, ώστε να δείτε πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή σας.

Τέλος, η αστρολόγος προτείνει να διαβάσουμε τις ερωτικές προβλέψεις του Μαρτίου, καθώς η θέση της Αφροδίτης και του Άρη στον Κριό επηρεάζει σημαντικά την ερωτική μας ζωή, δίνοντας κατευθύνσεις για την καρδιά, τις σχέσεις και τα συναισθήματα μέχρι το τέλος του μήνα.

