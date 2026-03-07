Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια

Εβδομαδιαίες και μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 16:43 Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:13 Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
07.03.26 , 15:48 Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
07.03.26 , 15:10 Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας
07.03.26 , 13:52 Ford: Η ένδοξη ιστορία στην F1
07.03.26 , 13:42 Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
07.03.26 , 13:38 Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας
07.03.26 , 13:22 Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»
07.03.26 , 12:41 ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
07.03.26 , 12:28 Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δίας στον Καρκίνο προσφέρει θετική ενέργεια και ευνοϊκές εξελίξεις από 11 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου.
  • Η Αφροδίτη στον Κριό επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις και τα οικονομικά, φέρνοντας προκλήσεις λόγω όψεων με Ποσειδώνα και Κρόνο.
  • Τα ζώδια θα βιώσουν εντάσεις, αλλά και ευκαιρίες για αποφάσεις με θάρρος.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει εξερεύνηση της αριθμολογίας για αυτογνωσία μέσω της πλατφόρμας asimpliou.gr.
  • Οι ερωτικές προβλέψεις του Μαρτίου είναι σημαντικές λόγω της θέσης της Αφροδίτης και του Άρη στον Κριό.

Η Άση Μπήλιου στο Stars System αναλύει τις αστρολογικές προβλέψεις της περιόδου, εστιάζοντας στις εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή μας, την ψυχολογία και την προσωπική μας πρόοδο. Σύμφωνα με την αστρολόγο, ο Δίας στον Καρκίνο, ο οποίος θα βρίσκεται σε ορθή πορεία από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου, προσφέρει θετική ενέργεια και εύνοια σε πολλούς τομείς της ζωής μας.

Ο Δίας συνδέεται με την πρόοδο, την εξέλιξη και την πνευματική ανάπτυξη, ενώ η παρουσία του στον Καρκίνο μας καλεί να επανεξετάσουμε αξίες όπως η οικογένεια, οι ανθρώπινες σχέσεις, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια, θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την πατρίδα.

Από την άλλη, η Αφροδίτη πέρασε στο ζώδιο του Κριού, όπου βρίσκεται σε αδυναμία, επηρεάζοντας τα αισθηματικά, τις σχέσεις και τα οικονομικά. Η Αφροδίτη στον Κριό έχει μαχητικό χαρακτήρα και προσεγγίζει τα θέματα με τόλμη και αποφασιστικότητα, ωστόσο οι επόμενες μέρες ενδέχεται να φέρουν προκλήσεις λόγω όψεων με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο.

 

Τα ζώδια θα βιώσουν εντάσεις κυρίως στα οικονομικά και στις σχέσεις, αλλά η επιρροή αυτή μπορεί να μας δώσει και ευκαιρίες για να προχωρήσουμε με θάρρος στις αποφάσεις μας.

Η Άση Μπήλιου προτείνει επίσης να εξερευνήσουμε την αριθμολογία του ονοματεπώνυμού μας για επιπλέον κατευθύνσεις και αυτογνωσία. Μέσα από την πλατφόρμα asimpliou.gr, μπορείτε να ανακαλύψετε τον αριθμό του πεπρωμένου σας και την ερμηνεία του, χρησιμοποιώντας τόσο το όνομα βάπτισης όσο και τυχόν παρατσούκλια ή δεύτερα ονόματα, ώστε να δείτε πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή σας.

Τέλος, η αστρολόγος προτείνει να διαβάσουμε τις ερωτικές προβλέψεις του Μαρτίου, καθώς η θέση της Αφροδίτης και του Άρη στον Κριό επηρεάζει σημαντικά την ερωτική μας ζωή, δίνοντας κατευθύνσεις για την καρδιά, τις σχέσεις και τα συναισθήματα μέχρι το τέλος του μήνα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
STARS SYSTEM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top