Αθηνά Οικονομάκου: Παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα

Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο του ζευγαριού

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, τον ερχόμενο Ιούνιο στην Πάρο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται», και ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου δύο χρόνια και από την αρχή της σχέσης τους φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, παρά το γεγονός ότι και οι δύο είναι ιδιαίτερα ενεργοί στα social media.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου, ωστόσο, πριν από λίγο καιρό μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την πιο όμορφη είδηση, αποκαλύπτοντας μέσα από ανάρτησή της στο Instagram ότι ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση γάμου.

Η πρόταση, όπως είχε γίνει γνωστό, πραγματοποιήθηκε σε ρομαντικό κλίμα στο εξωτερικό και συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, χωρίς όμως η ηθοποιός να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες. Από τότε, οι φήμες για τον επικείμενο γάμο είχαν αρχίσει να φουντώνουν, με τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο.

Αθηνά Οικονομάκου: Παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα

Παρότι το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του μέσα από τα social media, έχει επιλέξει να κρατά σημαντικές λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι πρόσφατα, τόσο η ημερομηνία όσο και ο τόπος του γάμου παρέμεναν επτασφράγιστο μυστικό.

Το Σαββατοκύριακο, όμως, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», αποκαλύφθηκε ότι ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο πανέμορφο νησί της Πάρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με το ζευγάρι να σχεδιάζει έναν καλοκαιρινό γάμο σε κυκλαδίτικο σκηνικό.

Η επιλογή της Πάρου μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, που συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα με ρομαντική ατμόσφαιρα. Όλα δείχνουν ότι ο γάμος θα είναι ιδιαίτερα κομψός, αλλά και διακριτικός, ακολουθώντας το προφίλ που έχουν επιλέξει να κρατούν οι δύο τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου, που τα τελευταία χρόνια έχει ισορροπήσει με επιτυχία την επαγγελματική της πορεία με την προσωπική της ζωή, φαίνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Ο επικείμενος γάμος της αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις λεπτομέρειες.

