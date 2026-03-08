Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά και Αγίου Ερμού Αποστόλου, Οσίου Θεοφυλάκτου. Επίσης σήμερα είναι η Β΄ Κυριακή των νηστειών.

Ο Άγιος Ερμής είναι ένας από τους εβδομήντα αποστόλους, που έγινε επίσκοπος Δαλματίας. Η μνήμη του τιμάται στις 8 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ερμής.

Άγιος Ερμής ο Απόστολος

Άγιος Ερμής ο Απόστολος

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ερμής
  • Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός
  • Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
  • Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης*
  • Γρηγορία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:46 και θα δύσει στις 18:25. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 39 λεπτά.

Σελήνη 19.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (International Women's Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας.

Παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα είναι ένα απραγματοποίητο όνειρο όχι μόνο στο άμεσο αλλά και στο απώτερο μέλλον. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε, στις 6 Μαρτίου 2023, ότι η «ισότητα» μεταξύ ανδρών και γυναικών παγκοσμίως είναι ένας ολοένα και πιο μακρινός στόχος, ο οποίος θα επιτευχθεί στην καλύτερη περίπτωση «σε 300 χρόνια». «Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Με τους τρέχοντες ρυθμούς η οργάνωση του ΟΗΕ για τις γυναίκες (Ταμείο Ανάπτυξης για τις Γυναίκες UNIFEM) προβλέπει ότι θα επιτευχθεί σε 300 χρόνια», τόνισε ο Γκουτέρες σε ομιλία του κατά την έναρξη των συζητήσεων στη Νέα Υόρκη της Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώς των Γυναικών (CSW).

