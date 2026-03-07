Απειλή με χειροβομβίδες έξω από ΓΑΔΑ: «Άνοιξε την τηλεόραση να με δεις»

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (7/3/2026)
  • Σουδανός δράστης απείλησε αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες και συνελήφθη πριν την επίθεση.
  • Διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, καταφεύγοντας στο διαμέρισμα της πρώην συζύγου του.
  • Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν και επιχείρησαν να ελέγξουν το διαμέρισμα του, χωρίς να βρουν κάτι.
  • Οι χειροβομβίδες εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη από την ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες κοντά στην Ακρόπολη.

Πού βρήκε τις χειροβομβίδες ο Σουδανός με τις οποίες απείλησε να τινάξει στον αέρα τους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ; Αυτό ψάχνουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν λίγο πριν πραγματοποιήσει την απειλή του. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο αλλά και τη μαρτυρία του παιδιού της πρώην συζύγου του δράστη, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του λίγο πριν την επίθεση που σχεδίαζε.

Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί

Είναι η στιγμή που ο Σουδανός απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδες. Στέκεται δίπλα στο φυλάκιο του σκοπού στη ΓΑΔΑ που προσπαθεί να τον ηρεμήσει.

Η στιγμή που ο Σουδανός απειλεί με χειροβομβίδες αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ

Έχει στο σακίδιό του δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου. Μετά από λίγα λεπτά, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν.

Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξουδετερώνουν  τις χειροβομβίδες με ελεγχόμενη έκρηξη.

Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξουδετέρωσαν χειροβομβίδες με ελεγχόμενη έκρηξη.

«Άνοιξε την τηλεόραση να με δεις, έχω... συνέντευξη»

Ο Σουδανός δράστης, με βαρύ ποινικό μητρώο, μπαινόβγαινε στις φυλακές για αρκετά χρόνια. Την τελευταία φορά που αποφυλακίστηκε, πριν πάει στη ΓΑΔΑ με τις χειροβομβίδες, είχε βρει καταφύγιο στο διαμέρισμα όπου έμενε η πρώην σύζυγός του.

Στην κάμερα του Star μίλησε αποκλειστικά για τον πατριό του το ένα από τα τρία παιδιά, με το οποίο συζήτησε ο δράστης πριν ξεκινήσει για τη ΓΑΔΑ.

«Δείτε με στην τηλεόραση, έχω συνέντευξη» φέρεται να του είπε.

Σουδανός απείλησε να τινάξει στον αέρα τους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ

Ο νεαρός δεν μπορούσε να πιστέψει στη συνέχεια αυτό που είδε όταν άνοιξε την τηλεόραση. Είδε τον άνδρα να κρατά στα χέρια του χειροβομβίδες.

Μάλιστα, την ώρα που ο δράστης με τις χειροβομβίδες ήταν έξω από τη ΓΑΔΑ, οι αστυνομικοί τον είχαν ταυτοποιήσει και είχαν ξεκινήσει για το διαμέρισμα που είχε δηλώσει ως κατοικία.

Άρχισαν να ψάχνουν το διαμέρισμα, χωρίς όμως να εντοπίσουν τίποτα.

Ο δράστης υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τις χειροβομβίδες μέσα σε ένα τάπερ που ήταν επιμελώς κρυμμένο στον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης.

Σουδανός με τις οποίες απείλησε να τινάξει στον αέρα τους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ
Ο δράστης οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. 

