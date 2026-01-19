Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι

Οι δύο στενές φίλες και επιχειρηματίες συνδύασαν δουλειά και διασκέδαση

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Παρίσι ταξίδεψαν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη μαζί με τις συνεργάτιδές τους, συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση.

Οι δύο γυναίκες έχουν μαζί εταιρεία ρούχων και κάνουν στενή παρέα τα τελευταία χρόνια.

Ενθουσιασμένες με το ταξίδι τους μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από την Πόλη του Φωτός μέσα από τα προσωπικά τους social media.

Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι

Έκαναν βόλτες στους δρόμους του Παρισιού, αγορές. Το ταξίδι αυτό είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, καθώς επισκέφθηκαν μία έκθεση με ρούχα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo)

Την ίδια ώρα, η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη φάση της ζωής της. Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και το ρεπορτάζ του Χρήστου Κούτρα, η γνωστή ηθοποιός έχει προγραμματίσει τον γάμο της για τον ερχόμενο Ιούνιο στην Πάρο.

Η πρόταση γάμου έγινε στην Ιταλία, στη μαγευτική λίμνη Κόμο, όταν κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής βόλτας με σκάφος, ο μπασκετμπολίστας σύντροφός της τής χάρισε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Πρωινό» του ANT1, η Αθηνά Οικονομάκου είχε μιλήσει με λόγια θαυμασμού για τον σύντροφό της, τονίζοντας ότι αυτό που την κέρδισε ήταν κυρίως η προσωπικότητά του. «Αυτό που με κέρδισε είναι το υπέροχο μυαλό του, η ευγένειά του, η ηρεμία του και η σταθερότητά του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, η Μαίρη Συνατσάκη αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου της στην κόρη της, Ολίβια, ενώ παράλληλα συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στον επιχειρηματικό χώρο. Μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου έχουν δημιουργήσει ένα επιτυχημένο brand γυναικείων ρούχων, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς.

Πρόσφατα, η Μαίρη Συνατσάκη γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό μέσα από τα social media. Σε μια ειλικρινή ανάρτηση, μίλησε για την αυτογνωσία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ό,τι συνηθίζουμε, το επιλέγουμε. Ό,τι επιτρέπουμε, το επιλέγουμε. Ό,τι αμελούμε, το επιλέγουμε».

Το ταξίδι στο Παρίσι αποτέλεσε ακόμη μια απόδειξη ότι οι δύο γυναίκες ξέρουν πώς να εξελίσσονται επαγγελματικά, να στηρίζουν η μία την άλλη και να απολαμβάνουν τη ζωή με αυθεντικότητα και στυλ.

