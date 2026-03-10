BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της

Η BMW Σειρά 3 αποτελεί εδώ και πέντε δεκαετίες την επιτομή της οδηγικής απόλαυσης στην κατηγορία των πολυτελών μεσαίων μοντέλων. Σε όλο τον κόσμο, αυτό το εμβληματικό μοντέλο της BMW ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα, την ακριβή οδική συμπεριφορά και την αβίαστη ευελιξία, σε συνδυασμό με την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Καθώς η τελευταία γενιά της Σειράς 3 βρίσκεται προ των πυλών, το ίδιο ισχύει και για το πρώτο sedan μοντέλο της BMW Neue Klasse: την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3. Τα πρωτότυπα υποβάλλονται τώρα σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών στο χειμερινό κέντρο δοκιμών της BMW Group στο Arjeplog της Σουηδίας.

Η σχεδίαση της BMW i3 θα αποκαλυφθεί στις 18 Μαρτίου 2026. Η νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων διαθέτει σύστημα eDrive έκτης γενιάς (Gen6). «Η BMW i3 εφαρμόζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του σπορ sedan σε μια εντελώς νέα φιλοσοφία αυτοκινήτου, που καθορίζεται από το DNA της BMW Σειράς 3. Την ίδια στιγμή, διευρύνει τα όρια της ηλεκτροκίνησης χάρη στις δυνατότητες της Neue Klasse», δηλώνει ο Mike Reichelt, επικεφαλής της BMW Neue Klasse.

Η μονάδα ελέγχου, που συνδυάζει τον «υπερεγκέφαλο» Heart of Joy με το σύστημα BMW Dynamic Performance Control, ανεβάζει τη δυναμική οδήγησης σε εντελώς νέο επίπεδο. Εν όψει της προετοιμασίας της BMW i3 για τη μαζική παραγωγή, η ομάδα δοκιμών και εξέλιξης πραγματοποιεί την τελική ρύθμιση των συστημάτων της δυναμικής οδήγησης στους χιονισμένους δρόμους και τις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας.