BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της

Τελικές δοκιμές στην Σουηδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 12:56 Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
10.03.26 , 12:54 Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας
10.03.26 , 12:53 Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»
10.03.26 , 12:53 BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της
10.03.26 , 12:44 Γάμος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο - «Θα γίνει τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο»
10.03.26 , 12:08 Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
10.03.26 , 11:55 «Τελευταία Κλήση»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας
10.03.26 , 11:38 Άνω Λιόσια: Συμμαθητές πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθη ο γιος καθηγητή
10.03.26 , 11:36 Ελένη Πετρουλάκη: Στο εξωτερικό οι 3 κόρες της, με υποτροφία στον αθλητισμό
10.03.26 , 11:28 MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»
10.03.26 , 11:26 Γιάννης Στάνκογλου: Τραγουδάει καραόκε στη Βουδαπέστη
10.03.26 , 10:58 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
10.03.26 , 10:49 Pirelli: Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας
10.03.26 , 10:40 Θεσσαλονίκη: 35χρονος συνελήφθη για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του
10.03.26 , 10:38 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν το μεγαλύτερο άγχος
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW i3:Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BMW Σειρά 3 αποτελεί εδώ και πέντε δεκαετίες την επιτομή της οδηγικής απόλαυσης στην κατηγορία των πολυτελών μεσαίων μοντέλων. Σε όλο τον κόσμο, αυτό το εμβληματικό μοντέλο της BMW ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα, την ακριβή οδική συμπεριφορά και την αβίαστη ευελιξία, σε συνδυασμό με την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Καθώς η τελευταία γενιά της Σειράς 3 βρίσκεται προ των πυλών, το ίδιο ισχύει και για το πρώτο sedan μοντέλο της BMW Neue Klasse: την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3. Τα πρωτότυπα υποβάλλονται τώρα σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών στο χειμερινό κέντρο δοκιμών της BMW Group στο Arjeplog της Σουηδίας.

BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της

Η σχεδίαση της BMW i3 θα αποκαλυφθεί στις 18 Μαρτίου 2026. Η νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων διαθέτει σύστημα eDrive έκτης γενιάς (Gen6). «Η BMW i3 εφαρμόζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του σπορ sedan σε μια εντελώς νέα φιλοσοφία αυτοκινήτου, που καθορίζεται από το DNA της BMW Σειράς 3. Την ίδια στιγμή, διευρύνει τα όρια της ηλεκτροκίνησης χάρη στις δυνατότητες της Neue Klasse», δηλώνει ο Mike Reichelt, επικεφαλής της BMW Neue Klasse.

BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της

Η μονάδα ελέγχου, που συνδυάζει τον «υπερεγκέφαλο» Heart of Joy με το σύστημα BMW Dynamic Performance Control, ανεβάζει τη δυναμική οδήγησης σε εντελώς νέο επίπεδο. Εν όψει της προετοιμασίας της BMW i3 για τη μαζική παραγωγή, η ομάδα δοκιμών και εξέλιξης πραγματοποιεί την τελική ρύθμιση των συστημάτων της δυναμικής οδήγησης στους χιονισμένους δρόμους και τις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW I3
 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top