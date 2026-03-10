Πού να πας την 25η Μαρτίου: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Η 25η Μαρτίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μία ημερήσια απόδραση σε ιστορικούς τόπους της χώρας μας και εκδρομή σε παραδοσιακά χωριά μέσα στη φύση.

Εμείς σας προτείνουμε τέσσερις καταπληκτικούς προορισμούς για να γιορτάσετε με τον καλύτερο τρόπο τη συγκεκριμένη μέρα, συνδυάζοντας μοναδικά την ιστορία και τη φύση σε γραφικά χωριά της Ελλάδας.

Ημερήσια εκδρομή στα Καλάβρυτα

Πρόκειται για την ιστορική και γραφική κωμόπολη της Αχαΐας, η οποία συνδυάζει αρμονικά την ιστορική μνήμη με την ομορφιά του βουνού. Τα Καλάβρυτα βρίσκονται σε υψόμετρο 750 μέτρων στους πρόποδες του Χελμού, ενώ προσφέρουν και εύκολη πρόσβαση στις θαυμάσιες παραλίες του Κορινθιακού, συνδυάζοντας αξέχαστες διακοπές σε βουνό και θάλασσα.



Για την 25η Μαρτίου ο συγκεκριμένος προορισμός είναι ιδανικός αφού η φύση, οι παραδοσιακοί οικισμοί και η ιστορία των Καλαβρύτων θα σας συνεπάρουν. Κατά την αρχαιότητα, στη θέση των Καλαβρύτων βρισκόταν η πόλη Κυναίθα που καταστράφηκε από τους Αιτωλούς και ξαναχτίστηκε επί Ρωμαιοκρατίας από τον αυτοκράτορα Ανδριανό. Στις αρχές του 13ου αιώνα πέρασε στα χέρια των Φράγκων, ενώ τα Καλάβρυτα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κατά των Τούρκων, το Μάρτιο του 1821.

Στην Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, στις 21/03/1821, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κήρυξε την επανάσταση, υψώνοντας το ιερό λάβαρο, το οποίο σώζεται έως σήμερα και αποτελεί από τους πολυτιμότερους Εθνικούς θησαυρούς.

Στην περιοχή, μπορείτε να επισκεφθείτε μοναδικά αξιοθέατα ιστορικά, αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία, πατροπαράδοτους οικισμούς και χωριά, με αποκορύφωμα την απαράμιλλης ομορφιάς φύση που την αγκαλιάζει.

25η Μαρτίου στο Ναύπλιο

Το Ναύπλιο απέχει μόλις δύο ώρες από την Αθήνα και θεωρείται ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές παραθαλάσσιες πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για μία ιδανική πρόταση για εκδρομή την 25η Μαρτίου, αφού εκτός από την κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα, συνδυάζει την ελληνική ιστορία και το πανέμορφο τοπίο δίπλα στη θάλασσα.

Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε με τη μαγευτική θέα. Γευτείτε τις γαστρονομικές προτάσεις του τόπου και απολαύστε μία ήρεμη βόλτα στην παλιά πόλη.

Μην αμελήσετε να εξερευνήστε το ιστορικό φρούριο Παλαμήδι και να επισκεφθείτε το Μπούρτζι, ενώ μία ακόμη υπέροχη ιδέα είναι να γυρίσετε την πόλη με ηλεκτρικό ποδήλατο και να ανακαλύψετε τα κρυφά σοκάκια του Ναυπλίου.

Απόδραση στην Καρύταινα

Η Καρύταινα είναι ένας από τους πιο γραφικούς και ιστορικούς οικισμούς της Αρκαδίας. Είναι χτισμένη σε κορυφή λόφου γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο, στο χώρο όπου βρισκόταν η αρχαία Βρένθη.

Το πετρόχτιστο κεφαλοχώρι της Καρύταινας βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων και απέχει 54 χλμ από την Τρίπολη και 20 χλμ από τη Μεγαλόπολη. Είναι ένας επιβλητικός διατηρητέος οικισμός που θα σας εντυπωσιάσει με τα πέτρινα διώροφα ή τριώροφα σπίτια μερικά του 19ου αιώνα, τα πλακόστρωτα σοκάκια καθώς και τις πολλές παλιές βυζαντινές εκκλησίες.

Χαρακτηριστικό της Καρύταινας είναι η παρθένα φύση και η πυκνή βλάστηση που την πολιορκεί, καθώς και το Φράγκικο κάστρο, το οποίο βρίσκεται στα νότια του χωριού, χτισμένο πάνω σ’ έναν απόκρημνο βράχο. Το κάστρο χτίστηκε το 13ο αιώνα από τον Γάλλο ηγεμόνα Γοδεφρείδο ντε Βριγιέρ που το χρησιμοποιούσε σαν έδρα του. Υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα φρούρια της Πελοποννήσου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.

Την Καρύταινα, η οποία είναι γνωστή και ως το «Τολέδο της Ελλάδας», διασχίζουν οι ποταμοί Αλφειός και Λούσιος, ιδανικοί για πολλές δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού.

Μονοήμερη εξόρμηση στα Τριπόταμα

Ένα από τα ωραιότερα μέρη της Αχαΐας για όσους επιλέξουν μία μονοήμερη εκδρομή την 25η Μαρτίου, είναι το χωριό Τριπόταμα. Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό της Αχαΐας, χτισμένο στα σύνορα με την Αρκαδία, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων.

Το χωριό οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι στο σημείο συναντιούνται τρία ποτάμια: Ο Ερύμανθος, ο Αροάνιος και ο Σεραίος ποταμός.

Το χωριό είναι χτισμένο κατά μήκος μιας εύφορης και καταπράσινης κοιλάδας, ενώ περιστοιχίζεται από τα όρη Λάμπεια και Αφροδίσι.

Τα ποτάμια που συναντιούνται στο σημείο, κοντά στην πλατεία του χωριού τα βουνά που υπάρχουν τριγύρω και το πράσινο με τα δέντρα και τα δάση που περιστοιχίζουν το χωριό, δίνουν την αίσθηση στον επισκέπτη της παρθένας και της πρωτόγνωρης φύσης.

Κοντά στα Τριπόταμα βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας αρκαδικής πόλης Ψωφίδας και ο "Πλάτανος του Παυσανία", από όπου πιστεύεται ότι πέρασε ο Παυσανίας και αναπαύτηκε.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μικροί και μεγάλοι δροσίζονται στα παγωμένα νερά του θρυλικού ποταμιού, ενός σημείου που σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές λούζονταν στα νερά του νύφες, δαίμονες και θεοί...