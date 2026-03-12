Europa League: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Μπέτις

Με απίστευτο πάθος και αυταπάρνηση, ο Παναθηναϊκός άντεξε όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 59’ μετά την αποβολή του Ανάς Ζαρουρί και στο φινάλε «λύγισε» την Μπέτις με 1-0 στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Europa League και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο La Cartuja της Σεβίλης για να διεκδικήσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, έχοντας ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Ο Βισέντε Ταμπόρδα με εύστοχο πέναλτι στο 88’ (πάτημα του Γιορέντε στον Σφιντέρσκι) χάρισε στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη νίκη και το πολύτιμο 1-0 ενόψει της ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς έχοντας ένα σουτ του Ζαρουρί πάνω απ’ τα δοκάρια στο 3’, ενώ στο 7’ η Μπέτις «απάντησε» με ένα πλασέ του Εζαλζουλί που πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι Ισπανοί είχαν μία σπουδαία ευκαιρία στο 9’ όταν από λάθος του Καλάμπρια και σέντρα του Εζαλζουλί προς τον Κούτσο Ερνάντεθ, ο φορ των Ισπανών έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 15’ ο Κυριακόπουλος από πλάγια θέση είχε ένα σουτ που πέρασε αρκετά άουτ, ενώ στο 33’ ο Λαφόν είχε «απάντηση’ και στο πλασέ του Κούτσο Ερνάντεθ μέσα απ’ την περιοχή. Στο 37’ η ατομική προσπάθεια και το σουτ του Τεττέη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια την τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπέτις συνέχισε να έχει τον έλεγχο σε μεγάλο βαθμό και στο 55’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με το σουτ του Κούτσο Ερνάντεθ που πέρασε λίγο άουτ. Στο 59’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Μαρτσίνιακ απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη τον Ανάς Ζαρουρί για μαρκάρισμα πάνω στον Εζαλζουλί, με την Μπέτις να αρχίζει να πιέζει τους «πράσινους».

Στο 78’ ο Λαφόν έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση σε πλασέ του Άντονι, ενώ στο 85’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι. Από βαθιά μπαλιά του Καλάμπρια στον Σφιντέρσκι, ο Πολωνός μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, με τον Γιορέντε να του πατάει το πόδι.

Με υπόδειξη του VAR ο Μαρτσίνιακ έδειξε την άσπρη βούλα, απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη τον Γιορέντε κι ο Ταμπόρδα ευστόχησε στο πέναλτι κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε αποθέωση.

Η ταυτότητα του αγώνα



Κίτρινες: 48’ Ζαρουρί - 17’ Νατάν, 49’ Εζαλζουλί, 66’ Γιορέντε, 75’ Φίρπο, 87’ Πάου Λόπεθ

Αποβολές: 59’ Ζαρουρί (2η κίτρινη) - 86’ Γιορέντε (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Τσέριν (83’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (90’+2’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (90’+4’ Αντίνο), Τεττέη (83’ Σφιντέρσκι).

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46’ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68’ Φίρπο),. Αλτιμίρα (78’ Ντεόσα), Φορνάλς, Ρόκα, Άντονι, Εζαλζουλί (68’ Ρικέλμε), Κούτσο Ερνάντεθ.