Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της

Πόσων ετών έγινε η πρώην παρουσιάστρια

Πρώτη Δημοσίευση: 12.03.26, 10:09
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά γιόρτασε τα 42α γενέθλιά της στις 11 Μαρτίου 2023.
  • Η οικογένειά της της ετοίμασε έκπληξη με λουλούδια και μπαλόνια στο σπίτι τους στο Ελληνικό.
  • Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις ανθοδέσμες στα social media.
  • Λίγες ημέρες πριν, ο γιος της Σπύρος έκλεισε τα 11 του χρόνια και είχε θεματικό πάρτι ποδοσφαίρου.
  • Η τούρτα του Σπύρου ήταν διακοσμημένη σαν γήπεδο ποδοσφαίρου.

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, για τη Μαριέττα Χρουσαλά, καθώς είχε τα γενέθλιά της. Η Μαριέττα Χρουσαλά, που γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1983, γιόρτασε χθες τα 42α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η οικογένειά της φρόντισε να της ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας, στολίζοντας το σαλόνι του σπιτιού τους στο Ελληνικό με λουλούδια και μπαλόνια για την αγαπημένη τους μητέρα και σύζυγο.

Η πρώην παρουσιάστρια, γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά λουλούδια που έλαβε. Ανθοδέσμες με υπέροχα λουλούδια, γλαστράκια και μπαλόνια στόλισαν τον χώρο.

Δες φωτογραφίες από το σπίτι της Μαριέττας Χρουσαλά:

Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της

Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της

Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της

Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της

Λίγες ημέρες νωρίτερα, μάλιστα, είχε γενέθλια και άλλος μέλος της οικογένειας Πατίτσα - Χρουσαλά. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 4 Μαρτίου ο μεγάλος γιος της Μαριέττας Χρουσαλά και του Λέοντα Πατίτσα, Σπύρος, έκλεισε τα 11 του χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλιά του, οι γονείς του που τον λατρεύουν, διοργάνωσαν ένα θεματικό πάρτι στο σπίτι τους στο Ελληνικό, αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο, το αγαπημένο του άθλημα!

Μαριέττα Χρουσαλά: Γενέθλια για τον γιο της, Σπύρο και τη μητέρα της

O γιος της Σπύρος έκλεισε τα 11 στις 4 Μαρτίου και η Μαριέττα Χρουσαλά μας έδειξε την τούρτα του, η οποία ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. 

χρουσαλά

Η τούρτα του μικρού Σπύρου
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
