Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, για τη Μαριέττα Χρουσαλά, καθώς είχε τα γενέθλιά της. Η Μαριέττα Χρουσαλά, που γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1983, γιόρτασε χθες τα 42α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η οικογένειά της φρόντισε να της ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας, στολίζοντας το σαλόνι του σπιτιού τους στο Ελληνικό με λουλούδια και μπαλόνια για την αγαπημένη τους μητέρα και σύζυγο.

Η πρώην παρουσιάστρια, γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά λουλούδια που έλαβε. Ανθοδέσμες με υπέροχα λουλούδια, γλαστράκια και μπαλόνια στόλισαν τον χώρο.

Δες φωτογραφίες από το σπίτι της Μαριέττας Χρουσαλά:

Λίγες ημέρες νωρίτερα, μάλιστα, είχε γενέθλια και άλλος μέλος της οικογένειας Πατίτσα - Χρουσαλά. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 4 Μαρτίου ο μεγάλος γιος της Μαριέττας Χρουσαλά και του Λέοντα Πατίτσα, Σπύρος, έκλεισε τα 11 του χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλιά του, οι γονείς του που τον λατρεύουν, διοργάνωσαν ένα θεματικό πάρτι στο σπίτι τους στο Ελληνικό, αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο, το αγαπημένο του άθλημα!

O γιος της Σπύρος έκλεισε τα 11 στις 4 Μαρτίου και η Μαριέττα Χρουσαλά μας έδειξε την τούρτα του, η οποία ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η τούρτα του μικρού Σπύρου