Μαριέττα Χρουσαλά: Γενέθλια για τον γιο της, Σπύρο και τη μητέρα της

Τα γενέθλιά του είχε πριν λίγες μέρες ο γιος της Μαριέττας Χρουσαλά και του Λέοντα Πατίτσα και όλη η οικογένεια το γιόρτασε με ένα πάρτι!

Η πρώην παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

O γιος της Σπύρος έκλεισε τα 11 στις 4 Μαρτίου και η Μαριέττα Χρουσαλά μας έδειξε την τούρτα του, η οποία ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, την επόμενη μέρα είχε τα γενέθλιά της και η μητέρα της, Αγλαΐα, στην οποία επίσης ευχήθηκε με μια τρυφερή φωτογραφία!

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί και με τον αδελφό της, Θανάση και τη μητέρα της, Αγλαΐα με θέα το ηλιοβασίλεμα και το συνόδευσε γράφοντας: «Χρόνια πολλά, μανούλα!».

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2006 και λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα. Παντρεύτηκαν στις 5 Ιουνίου 2010 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι.

Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.

Η πρωτότοκη κόρη τους Μάργκω ήρθε στον κόσμο το 2012, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν τα δύο αγόρια τους, ο Σπύρος το 2015 και ο μικρότερος Κωνσταντίνος το 2018.

Η Μαριέττα Χρουσαλά έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις της για τον άντρα της ζωής της και έχει εξομολογηθεί: «Με τον Λέοντα γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι, στο οποίο πήγαμε και οι δυο ακάλεστοι, πήγε η παρέα του, πήγε η παρέα μου και κάπως κολλήσαμε κι εμείς οι δυο. Ο Λέοντας είναι υπέροχος, τρομερά ευγενικός, έχει απίστευτους τρόπους, από μέσα του πηγάζει μια καλοσύνη που δεν τη συναντάς εύκολα. Ο Λέοντας έχει πολύ ωραίο χιούμορ, γελάμε πολύ και είναι και τρομερός μπαμπάς. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τα παιδιά, ό,τι πει η μαμά ισχύει το ίδιο και για τον μπαμπά, ξέρουν ότι θα πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα».