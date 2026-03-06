Σαμπαλένκα: Πρόταση γάμου με δαχτυλίδι 750.000 δολαρίων

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου του συντρόφου της, Γιώργου Φραγκούλη. Λίγο πριν την έναρξη του Indian Wells Masters, ο Έλληνας επιχειρηματίας γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του και προσφέροντάς της ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, αξίας 750.000 δολαρίων, τη ζήτησε σε γάμο.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα το δαχτυλίδι ήταν ειδικά σχεδιασμένο με οβάλ διαμάντι 12 καρατίων σε πλατίνα με καμπύλη βάση και σμαραγδένιες λεπτομέρειες, καθώς το σμαράγδι είναι το αγαπημένο πέτρωμα της Σαμπαλένκα.

