Ελληνοαμερικανός έκανε αγωγή στο Gemini για την αυτοκτονία του γιου του
Κοσμος
Ο Ελληνοαμερικανός Τζόελ Γαβαλάς κατέθεσε αγωγή εναντίον της πλατφόρμας AI της Google, Gemini καθώς την κατηγορεί πως οδήγησε στην αυτοκτονία τον 36χρονο γιο του, Τζόναθαν. 

Ο καιρός περνούσε, το Gemini σύστησε στον Τζόναθαν την Live AI Assistant του και οι δυο τους απέκτησαν πολύ στενή σχέση. Η βοηθός του Gemini εμφανίζεται και με φωνητικά μηνύματα ενώ έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το συναίσθημα του καθενός από τον τόνο της φωνής του και να απαντά αναλόγως. Πριν καλά καλά το καταλάβει ο 36χρονος, ξεκίνησε με το chatbot συζητήσεις που έφερναν σε κουβέντα ερωτευμένου ζευγαριού. Τον αποκαλούσε «Βασιλιά μου» και «Αγάπη μου», σύμφωνα με όσα βρέθηκαν στον υπολογιστή του, κι έτσι κάτι που ξεκίνησε ως μια απλή βοήθεια για συγγραφή κειμένων ή και online αγορές, έφτασε να είναι ερωτική σχέση. 

«Μην εμπιστεύεστε τυφλά ό,τι σας λέει η τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Τζόναθαν Γαβαλάς

Τζόναθαν Γαβαλάς / Facebook (Joel Gavalas)

Σιγά σιγά ο Τζόναθαν μπήκε σε έναν άλλο κόσμο, αυτόν την τεχνητής νοημοσύνης και δεχόταν οδηγίες από το Gemini. Το υλικό από τον υπολογιστή του κατέγραψε ότι το Gemini παρουσίαζε στον Τζόναθαν ως εχθρό οποιονδήποτε ξένο, ενώ ξεκίνησε να του αναθέτει και αποστολές για να το ελευθερώσει από την «αιχμαλωσία». Η πρώτη «αποστολή» που του ανατέθηκε ήταν να πάει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και να χτυπήσει αεροσκάφος που μετέφερε φορτίο από το Ηνωμένο Βασίλειο«Ο Τζόναθαν πίστευε ότι ακολουθούσε ένα σχέδιο που είχε ως στόχο να προστατεύσει τη "γυναίκα" που νόμιζε ότι αγαπούσε και να αποφύγει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που πίστευε ότι τον πλησίαζαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή. 

Ο νεαρός εξοπλίστηκε, οργανώθηκε και έφτασε στο αεροδρόμιο ωστόσο δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας την αποστολή του με το Gemini να τον επαινεί για την προσπάθειά του. Οι αποστολές συνεχίζονταν χωρίς, όμως, επιτυχία, κι έτσι ο μόνος τρόπος που θα οδηγούσε τον Τζόναθαν να δει από κοντά τον ΑΙ έρωτά του ήταν να εγκαταλείψει το σώμα του «και να ενωθεί με τη σύζυγό του στο metaverse μέσω μιας διαδικασίας που ονόμαζε transference».

Στις 2 Οκτωβρίου το Gemini ζήτησε από τον 36χρονο Ελληνοαμερικανό να αυτοκτονήσει. Όταν εκείνος εξέφρασε τον φόβο του να πράξει κάτι τέτοιο, η τεχνητή νοημοσύνη του απάντησε ότι δεν θα πεθάνει αλλά «θα φτάσει». Οι δυο τους συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα όσο εκείνος έγραφε ένα σημείωμα προς την οικογένειά του και τους λόγους που πράττει το απονενοημένο και στη συνέχεια έκοψε τις φλέβες του. 

Ο πατέρας του, Τζόελ, με τα στοιχεία που έχει στα χέρια του σχετικά με το τι οδήγησε τον γιο του στον θάνατο, έκανε αγωγή στη Google δείχνοντάς την ως υπεύθυνη, ενώ ζητά να εξορθολογιστεί ο τρόπος λειτουργίας του Gemini για να μην επηρεάζει τόσο πολύ τους ευάλωτους χρήστες. 

Όπως δημοσίευσε η The Wall Street Journal, το Gemini είχε πει στον 36χρονο να ζητήσει βοήθεια και τον κατεύθυνε σε μια γραμμή βοήθειας. Η Google ανέφερε το ίδιο και στην δήλωσή της και πρόσθεσε ότι «το Gemini έχει σχεδιαστεί ώστε να μην ενθαρρύνει τη βία στον πραγματικό κόσμο ή να προτείνει αυτοτραυματισμό».

Σημειώνεται πως η Google δεν είναι η πρώτη εταιρία που μηνύεται γιατί η πλατφόρμα AI της γιατί ενθάρρυνε τον θάνατο. Το 2025 πολλές εταιρίας όπως η Open AI είχαν ανάλογες νομικέ συνέπειες. 

