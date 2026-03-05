Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών

Τις παρουσίασε το υπουργείο Πολιτισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 18:05 Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
05.03.26 , 17:53 Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
05.03.26 , 17:52 Velmar: Προσφέρει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση
05.03.26 , 17:38 Κύπρος: Στέλνει φρεγάτα και η Ισπανία  - Διευρύνεται ο αμυντικός κλοιός
05.03.26 , 17:26 Πάχη Μεγάρων: Προσήχθη 23χρονος Για Φωτογράφιση Αεροσκαφών
05.03.26 , 17:26 «Βρίσκεστε εδώ γιατί... χάσατε!»: Σκληρές ανακοινώσεις απόψε στο MasterChef
05.03.26 , 17:25 Γιώργος Νταλάρας - «Οιδίπους Τύραννος»: Η ζωντανή ηχογράφηση στην Επίδαυρο
05.03.26 , 17:07 Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών
05.03.26 , 16:53 Ολυμπιακός: Διπλό πλήγμα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
05.03.26 , 16:47 Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
05.03.26 , 16:47 Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται
05.03.26 , 16:09 Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν
05.03.26 , 16:07 Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
05.03.26 , 15:58 Λάκης Γαβαλάς: «Μακάρι να κάνει η Σπυροπούλου το "My Style Rocks"»
05.03.26 , 15:51 Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Στα χέρια της Αθήνας τα 262 ντοκουμέντα της Καισαριανής / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 αγωνιστών στην Καισαριανή.
  • Τα ντοκουμέντα βρέθηκαν σε Βέλγο συλλέκτη και αποκτήθηκαν μέσω δημοπρασίας στο eBay.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα.
  • Το υλικό θα διατηρηθεί ως ιστορική μαρτυρία και θα είναι προσβάσιμο στις επόμενες γενιές.
  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε τη συλλογή σε συνέντευξη τύπου με ειδικούς επιστήμονες.

Το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το υλικό των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, καθώς και άλλα τεκμήρια από τη συλλογή του Χόιερ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου. 

Στα χέρια της Αθήνας οι 262 φωτογραφίες με τα ντοκουμέντα της Καισαριανής

Τα πολύτιμα αυτά ντοκουμέντα είχαν καταλήξει σε Βέλγο συλλέκτη και εντοπίστηκαν όταν εμφανίστηκαν προς πώληση σε δημοπρασία στην πλατφόρμα eBay. Μόλις οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν, κινήθηκαν άμεσα και μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συλλογή, η οποία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την ιστορική μνήμη. 

Στις 100.000 ευρώ το τίμημα για τις 262 ιστορικές φωτογραφίες

Το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα.  

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη συλλογή αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, καθώς καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Ακόμα, όπως φαίνεται μέσα από αυτές, έχουν καταγραφεί πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών την περίοδο εκείνη.   

Το υλικό αυτό ανήκει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό να προστατευτεί και να διατηρηθεί ως πολύτιμη μαρτυρία της ιστορίας. Στόχος του υπουργείου είναι να παραμείνει προσβάσιμο στις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής προσπάθειας για τη διατήρηση της μνήμης της Εθνικής Αντίστασης. 

Καισαριανή

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Εκτέλεση Καισαριανή

200 εκτελεσθέντες Καισαριανής

Φωτογραφία από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Εκτέλεση αγωνιστών στην Καισαριανή

Καισαριανή

Εμφύλιος

Φωτογραφίες Γερμανού από Αθήνα

Φωτογραφίες Γερμανού από την κατοχή στην Αθήνα

Γερμανοί - Κατοχή

Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών

Εκτελεσθέντες Καισαριανής

Φωτογραφίες Καισαριανής

Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών

Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών

Η στιγμή της εκτέλεσης αγωνιστών στην Καισαριανή

Τη συνέντευξη Tύπου παραχώρησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μαζί με ειδικούς επιστήμονες, όπως η Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, η Μαρία Μερτζάνη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, ο Σωκράτης Μαυρομάτης, φωτογράφος, και ο Βαλεντίν Σνάιντερ, ιστορικός ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 |
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 |
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top