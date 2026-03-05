Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών

Το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το υλικό των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, καθώς και άλλα τεκμήρια από τη συλλογή του Χόιερ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου.

Τα πολύτιμα αυτά ντοκουμέντα είχαν καταλήξει σε Βέλγο συλλέκτη και εντοπίστηκαν όταν εμφανίστηκαν προς πώληση σε δημοπρασία στην πλατφόρμα eBay. Μόλις οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν, κινήθηκαν άμεσα και μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συλλογή, η οποία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την ιστορική μνήμη.

Το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα.

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη συλλογή αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, καθώς καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Ακόμα, όπως φαίνεται μέσα από αυτές, έχουν καταγραφεί πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών την περίοδο εκείνη.

Το υλικό αυτό ανήκει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό να προστατευτεί και να διατηρηθεί ως πολύτιμη μαρτυρία της ιστορίας. Στόχος του υπουργείου είναι να παραμείνει προσβάσιμο στις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής προσπάθειας για τη διατήρηση της μνήμης της Εθνικής Αντίστασης.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Τη συνέντευξη Tύπου παραχώρησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μαζί με ειδικούς επιστήμονες, όπως η Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, η Μαρία Μερτζάνη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, ο Σωκράτης Μαυρομάτης, φωτογράφος, και ο Βαλεντίν Σνάιντερ, ιστορικός ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.