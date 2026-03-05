Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται

Πέρα από σπουδαία ερμηνεύτρια, είναι και σπουδαίος άνθρωπος, στηρίζοντας με κάθε τρόπο, φίλους και συνεργάτες της, αλλά και τα μαγαζιά όπου εμφανίζεται.

Δια του λόγου το αληθές, η Σοφία Βόσσου, πριν από λίγες μέρες, βρέθηκε στο Αntamoma Live & Events στα Σπάτα, όπου τους εντυπωσίασε όλους, όταν έγινε ένα με τους εργάτες, για να επισπεύσουν τις εργασίες του μουσικού πολυχώρου, για να είναι έτοιμο για την πρεμιέρα του, στις 7 Μαρτίου.

Η Σοφία σκούπισε, έβαψε, δοκίμασε τα τηγάνια, καθάρισε πιάτα, δοκίμασε το μενού του σεφ, μη χάνοντας στιγμή το χιούμορ της, θέλοντας με τον τρόπο της, να βάλει το δικό της λιθαράκι, στην επιτυχία του μαγαζιού, ένα νέο μουσικό εγχείρημα του επιχειρηματία Μάνου Χελιδονόπουλου, που είναι και προσωπικός της φίλος, και σύντομα, θα ξεκινήσει κι η ίδια εμφανίσεις.

Το Antamoma στα Σπάτα, που θα διασκεδάζει όλα τα Μεσόγεια κι όχι μόνο, και θα ξεχωρίσει με τα δυνατά του live και το καλό φαγητό, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Μαρτίου, σε μια special guest εμφάνιση τον Ματθαίο Γιαννούλη, ενώ την Κυριακή το απόγευμα, η Ελένη Καρουσάκη θα απογειώσει τον κόσμο με την σειρά της. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, η βασική ομάδα του μαγαζιού, με νέους ταλαντούχους ερμηνευτές, θα υποδέχονται σε guest, σπουδαία ονόματα του πενταγράμμου.

Εξ΄αυτών κι η Σοφία Βόσσου, όπου από την Κυριακή 15 Μαρτίου και κάθε Κυριακή μεσημέρι, για όλες τις Κυριακές του Μαρτίου, θα δίνει το δυνατό μουσικό «παρών» της, με ένα non stop πρόγραμμα, όπως μόνο εκείνη ξέρει, με κέφι, χορό, τραγούδι, και καλό φαγητό.

Έτσι η Σοφία Βόσσου, πηγαίνοντας για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα της, επιδόθηκε και στις υπόλοιπες δουλειές, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.