Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δε χάνει στιγμή το χιούμορ της!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 18:05 Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
05.03.26 , 17:53 Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
05.03.26 , 17:52 Velmar: Προσφέρει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση
05.03.26 , 17:38 Κύπρος: Στέλνει φρεγάτα και η Ισπανία  - Διευρύνεται ο αμυντικός κλοιός
05.03.26 , 17:26 Πάχη Μεγάρων: Προσήχθη 23χρονος Για Φωτογράφιση Αεροσκαφών
05.03.26 , 17:26 «Βρίσκεστε εδώ γιατί... χάσατε!»: Σκληρές ανακοινώσεις απόψε στο MasterChef
05.03.26 , 17:25 Γιώργος Νταλάρας - «Οιδίπους Τύραννος»: Η ζωντανή ηχογράφηση στην Επίδαυρο
05.03.26 , 17:07 Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών
05.03.26 , 16:53 Ολυμπιακός: Διπλό πλήγμα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
05.03.26 , 16:47 Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
05.03.26 , 16:47 Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται
05.03.26 , 16:09 Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν
05.03.26 , 16:07 Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
05.03.26 , 15:58 Λάκης Γαβαλάς: «Μακάρι να κάνει η Σπυροπούλου το "My Style Rocks"»
05.03.26 , 15:51 Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τη Σοφία Βόσσου να κάνει... όλες τις δουλειές!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Βόσσου στηρίζει το νέο μουσικό στέκι Antamoma Live & Events στα Σπάτα, συμμετέχοντας ενεργά στις προετοιμασίες.
  • Η πρεμιέρα του Antamoma είναι προγραμματισμένη για τις 7 Μαρτίου, με special guest τον Ματθαίο Γιαννούλη.
  • Η Βόσσου θα εμφανίζεται κάθε Κυριακή μεσημέρι από 15 Μαρτίου, με ένα non stop πρόγραμμα γεμάτο κέφι και μουσική.
  • Το μαγαζί θα προσφέρει δυνατά live και καλό φαγητό, με συμμετοχή νέων ταλαντούχων ερμηνευτών.
  • Η Σοφία συμμετείχε σε εργασίες του χώρου, διατηρώντας το χιούμορ της και στηρίζοντας τους φίλους της.

Πέρα από σπουδαία ερμηνεύτρια, είναι και σπουδαίος άνθρωπος, στηρίζοντας με κάθε τρόπο, φίλους και συνεργάτες της, αλλά και τα μαγαζιά όπου εμφανίζεται.

Σοφία Βόσσου: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Δια του λόγου το αληθές, η Σοφία Βόσσου, πριν από λίγες μέρες, βρέθηκε στο Αntamoma Live & Events στα Σπάτα, όπου τους εντυπωσίασε όλους, όταν έγινε ένα με τους εργάτες, για να επισπεύσουν τις εργασίες του μουσικού πολυχώρου, για να είναι έτοιμο για την πρεμιέρα του, στις 7 Μαρτίου

Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται

Η Σοφία σκούπισε, έβαψε, δοκίμασε τα τηγάνια, καθάρισε πιάτα, δοκίμασε το μενού του σεφ, μη χάνοντας στιγμή το χιούμορ της, θέλοντας με τον τρόπο της, να βάλει το δικό της λιθαράκι, στην επιτυχία του μαγαζιού, ένα νέο μουσικό εγχείρημα του επιχειρηματία Μάνου Χελιδονόπουλου, που είναι και προσωπικός της φίλος, και σύντομα, θα ξεκινήσει κι η ίδια εμφανίσεις.  

Σοφία Βόσσου: Η τρυφερή αφιέρωση στον Μικρούτσικο για τα γενέθλιά του

Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται

Το Antamoma στα Σπάτα, που θα διασκεδάζει όλα τα Μεσόγεια κι όχι μόνο, και θα ξεχωρίσει με τα δυνατά του live και το καλό φαγητό, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Μαρτίου, σε μια special guest εμφάνιση τον Ματθαίο Γιαννούλη, ενώ την Κυριακή το απόγευμα, η Ελένη Καρουσάκη θα απογειώσει τον κόσμο με την σειρά της. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, η βασική ομάδα του μαγαζιού, με νέους ταλαντούχους ερμηνευτές, θα υποδέχονται σε guest, σπουδαία ονόματα του πενταγράμμου. 

Σοφία Βόσσου: H πρώτη αντίδραση on camera για τον χωρισμό Μάνου- Δημάκη

Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται

Εξ΄αυτών κι η Σοφία Βόσσου, όπου από την Κυριακή 15 Μαρτίου και κάθε Κυριακή μεσημέρι, για όλες τις Κυριακές του Μαρτίου, θα δίνει το δυνατό μουσικό «παρών» της, με ένα non stop πρόγραμμα, όπως μόνο εκείνη ξέρει, με κέφι, χορό, τραγούδι, και καλό φαγητό. 

Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται

Έτσι η Σοφία Βόσσου, πηγαίνοντας για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα της, επιδόθηκε και στις υπόλοιπες δουλειές, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top