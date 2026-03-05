Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και μελωδίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 20:33 Τελ Αβίβ: Μειωμένες οι πυραυλικές επιθέσεις - Υπερισχύει ο «Θόλος»
05.03.26 , 20:28 Γνωστός Έλληνας ηθοποιός θα γίνει σύντομα μπαμπάς - Η τρυφερή ανάρτηση
05.03.26 , 20:18 Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη
05.03.26 , 20:10 Όμιλος Σαρακάκη: Ενισχύει το δίκτυο Honda, Maxus και Mitsubishi
05.03.26 , 19:52 Aφοι Φιλοσίδη: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Peugeot
05.03.26 , 19:50 Πόλεμος Ιράν: Κλιμάκωση με πυραύλους και εκατέρωθεν απειλές
05.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;
05.03.26 , 19:40 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Λάκη Λαζόπουλου
05.03.26 , 19:29 Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
05.03.26 , 19:06 Explorationship: Όταν η σχέση γίνεται χώρος δοκιμής και όχι υπόσχεση
05.03.26 , 18:48 Σχεδόν 300.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οχημάτων
05.03.26 , 18:45 Ζέτα Μακρυπούλια - Πότε κάνει πρεμιέρα με το Moments;
05.03.26 , 18:44 Κολωνός: «Δύο χαστούκια της είχα δώσει», είπε ο 38χρονος για τη Νεκταρία
05.03.26 , 18:27 ΗΠΑ: Αύξηση άνω του 5% στην τιμή του αργού πετρελαίου
05.03.26 , 18:05 Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα προσκαλεί το κοινό σε μια μουσική βραδιά γεμάτη φως, συναίσθημα και ανοιξιάτικη ενέργεια, την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η αγαπημένη συνθέτρια και βιολονίστα, διευθύνει μία μουσική ιεροτελεστία στο ρυθμό της άνοιξης, με τον χαρακτηριστικό λυρισμό και τη βαθιά κινηματογραφική της γραφή. Ανεβαίνει στη σκηνή σκορπίζοντας χαρά και παρουσιάζει μια επιλογή από μελωδίες που έχουμε συνδέσει με εικόνες, ταξίδια και έντονες συγκινήσεις.

Οι μουσικές της, αισιόδοξες, αλλά και γεμάτες νοσταλγία, συναντούν τον παλμό της νέας εποχής, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και την αναγέννηση, όπως ακριβώς και η άνοιξη, η πιο όμορφη μεταβατική εποχή του χρόνου.

Μαζί της στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα βρεθούν δύο συγκροτήματα με χαρακτήρα και ψυχή, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο ορχηστρικό, το έντεχνο και το σύγχρονο άκουσμα. Οι ριζωμένοι στην παράδοση Κλοσάρ, θα φέρουν στο μουσικό σύμπαν της Ρεμπούτσικα θύμισες και νοσταλγία, ενώ οι Κούπες, πάντα ανήσυχοι και έτοιμοι να πειραματιστούν, θα προσθέσουν τη δική τους rock διάσταση. 

Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και μελωδίες, μια γιορτή της μουσικής με την υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/euanthia-rempoutsika-ston-rythmo-tis-anoiksis/

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top