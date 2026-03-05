Κύπρος: Στέλνει φρεγάτα και η Ισπανία  - Διευρύνεται ο αμυντικός κλοιός

Στη μεγαλόνησο ο Υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας για την επίθεση

Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Μαρία Ψαρά, δελτίο ειδήσεων Star
Κύπρος: Η Ισπανία στέλνει φρεγάτα
  • Η Ισπανία στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο, διευρύνοντας τον αμυντικό κλοιό στην περιοχή.
  • Κύπρος γίνεται το επίκεντρο της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης με συμμετοχή πολλών χωρών.
  • Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας επισκέπτεται την Κύπρο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά από επίθεση με drone.
  • Η ΕΕ και οι χώρες του Κόλπου συντονίζουν δράσεις για επαναπατρισμό Ευρωπαίων και ζητήματα ασφάλειας.
  • Η συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ΥΠΕΞ.

Στην Κύπρο επικεντρώνονται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μετά την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία, φρεγάτα στέλνει και η Ισπανία, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε με τον Κύπριο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνο Κόμπο. 

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο

Αναλυτικά, όπως μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη η ανταποκρίτρια του Star από τις Bρυξέλλες Μαρία Ψαρά, η Κύπρος έχει γίνει το επίκεντρο της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Οι συνδρομές από χώρες της ΕΕ αυξάνονται καθώς σήμερα και η Ισπανία ανακοίνωσε ότι στέλνει τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος»  στην Κύπρο. 

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Στο νησί βρίσκεται σήμερα και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι για να διαπιστώσει την κατάσταση, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στις βάσεις της χώρας του, μετά την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Guardian, το drone που στοχοποίησε τη βάση ενδέχεται να εκτοξεύτηκε είτε από τον Λίβανο είτε από το δυτικό Ιράκ.

Χθες ο Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του. Στο τηλεφώνημα «επιβεβαίωσαν την ισχυρή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου», όπως ανέφερε η αμερικανική πλευρά.

Ο ΥΠΕΞ της Κύπρου Κ. Κόμπος με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο  

Ουκρανικό: Τι συμφώνησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ στη συνάντηση του Ριάντ

Την ίδια στιγμή, σε έκτακτο συμβούλιο, η ΕΕ με τις χώρες του Κόλπου επιδιώκουν συντονισμό  για μια σειρά θεμάτων: από τον επαναπατρισμό των Ευρωπαίων, μέχρι ζητήματα προστασίας μεταφορών, ενέργειας και μετανάστευσης.

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ
 |
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΤΖΟΝ ΧΙΛΙ
 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
