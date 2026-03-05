Ολυμπιακός: Διπλό πλήγμα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Πονοκέφαλος για τον Μπαρτζώκα ενόψει Παναθηναϊκού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 18:05 Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
05.03.26 , 17:53 Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
05.03.26 , 17:52 Velmar: Προσφέρει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση
05.03.26 , 17:38 Κύπρος: Στέλνει φρεγάτα και η Ισπανία  - Διευρύνεται ο αμυντικός κλοιός
05.03.26 , 17:26 Πάχη Μεγάρων: Προσήχθη 23χρονος Για Φωτογράφιση Αεροσκαφών
05.03.26 , 17:26 «Βρίσκεστε εδώ γιατί... χάσατε!»: Σκληρές ανακοινώσεις απόψε στο MasterChef
05.03.26 , 17:25 Γιώργος Νταλάρας - «Οιδίπους Τύραννος»: Η ζωντανή ηχογράφηση στην Επίδαυρο
05.03.26 , 17:07 Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών
05.03.26 , 16:53 Ολυμπιακός: Διπλό πλήγμα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
05.03.26 , 16:47 Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
05.03.26 , 16:47 Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται
05.03.26 , 16:09 Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν
05.03.26 , 16:07 Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
05.03.26 , 15:58 Λάκης Γαβαλάς: «Μακάρι να κάνει η Σπυροπούλου το "My Style Rocks"»
05.03.26 , 15:51 Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Σοκ Στον Ολυμπιακό Πριν Το Ντέρμπι Με Τον Παναθηναϊκό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Σημαντικός "πονοκέφαλος" για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής (6/3) των Ερυθρόλευκων με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την Euroleague, μιας και όπως έγινε γνωστό εκτός "μάχης" οριστικά είναι οι τόσο ο Σάσα Βεζένκοφ, όσο και ο Τόμας Ουόκαπ.

Οι δύο παίκτες των Πειραιωτών δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν με αποτέλεσμα να τεθούν... νοκ άουτ από το σημαντικό ντέρμπι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
ΠΑΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top