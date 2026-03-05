Ολυμπιακός: Διπλό πλήγμα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Σημαντικός "πονοκέφαλος" για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής (6/3) των Ερυθρόλευκων με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την Euroleague, μιας και όπως έγινε γνωστό εκτός "μάχης" οριστικά είναι οι τόσο ο Σάσα Βεζένκοφ, όσο και ο Τόμας Ουόκαπ.

Οι δύο παίκτες των Πειραιωτών δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν με αποτέλεσμα να τεθούν... νοκ άουτ από το σημαντικό ντέρμπι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr