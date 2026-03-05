Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη

Η αναγγελία του γάμου της

Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη, Εμμανουέλα, παντρεύεται.
  • Ο γάμος της Εμμανουέλας με τον Δημήτριο Χουλιάρα ανακοινώθηκε σε αθηναϊκή εφημερίδα.
  • Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στον Χολαργό - Παπάγου Αττικής.
  • Ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, όπως αποδεικνύει το βιβλίο του για εκείνη.
  • Η οικογένεια Καμπουράκη είναι σε ευτυχία λόγω του γάμου.

Η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη, Εμμανουέλα, παντρεύεται και όλη η οικογένεια πλέει σε πελάγη ευτυχίας. 

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσα από την αναγγελία του γάμου της που δημοσιεύτηκε σε γνωστή αθηναϊκή εφημερίδα, «ο Δημήτριος Χουλιάρας, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Χολαργού Αττικής, γιος του Θεοδώρου και της Γεωργίας, το γένος Χαραλαμποπούλου, και η Εμμανουέλα Καμπουράκη, γεννηθείσα εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Αργυρούπολης, κόρη του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, το γένος Καλογεράκη, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στον Χολαργό - Παπάγου Αττικής».

Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του και το έχει αποδείξει πολλές φορές με αποκορύφωμα το βιβλίο που είχε γράψει για εκείνη το 2015 με τίτλο «Γλυκειά μου Εμμανουέλα, Manual Νεανικής Επιβίωσης και Αξιοπρέπειας» (Εκδόσεις Πατάκη).

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
