Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Ο χειμώνας σιγά σιγά μας αποχαιρετά και στις 20 Μαρτίου έρχεται η εαρινή ισημερία. Λίγες ημέρες αργότερα, αλλάξει η ώρα και τίθεται σε εφαρμογή η θερινή.

Η θερινή ώρα τίθεται σε εφαρμογή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, που φέτος είναι στις 29 Μαρτίου. Στις 3:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00. Τότε και επίσημα αρχίζει η θερινή ώρα.

Γιατί αλλάζει η ώρα την άνοιξη

Η αλλαγή της ώρας σε θερινή ώρα τον Μάρτιο γίνεται κυρίως για καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός της ημέρας και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ιδέα ξεκίνησε για να μειωθεί η χρήση τεχνητού φωτισμού και να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε μαζικά στον 20ό αιώνα, ιδιαίτερα μετά τις ενεργειακές κρίσεις.

Ωστόσο, σήμερα οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το όφελος είναι πολύ μικρότερο από παλιά, καθώς χρησιμοποιούμε πολλές ηλεκτρικές συσκευές και η κατανάλωση δεν αφορά μόνο φωτισμό.

Για αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη για κατάργηση της αλλαγής ώρας, αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.