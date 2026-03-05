Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Πότε τίθεται σε εφαρμογή η θερινή ώρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 18:05 Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
05.03.26 , 17:53 Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
05.03.26 , 17:52 Velmar: Προσφέρει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση
05.03.26 , 17:38 Κύπρος: Στέλνει φρεγάτα και η Ισπανία  - Διευρύνεται ο αμυντικός κλοιός
05.03.26 , 17:26 Πάχη Μεγάρων: Προσήχθη 23χρονος Για Φωτογράφιση Αεροσκαφών
05.03.26 , 17:26 «Βρίσκεστε εδώ γιατί... χάσατε!»: Σκληρές ανακοινώσεις απόψε στο MasterChef
05.03.26 , 17:25 Γιώργος Νταλάρας - «Οιδίπους Τύραννος»: Η ζωντανή ηχογράφηση στην Επίδαυρο
05.03.26 , 17:07 Καισαριανή: Όλες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών
05.03.26 , 16:53 Ολυμπιακός: Διπλό πλήγμα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
05.03.26 , 16:47 Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
05.03.26 , 16:47 Σοφία Βόσσου: Σκουπίζει, βάφει, τηγανίζει... στο νέο στέκι όπου εμφανίζεται
05.03.26 , 16:09 Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν
05.03.26 , 16:07 Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
05.03.26 , 15:58 Λάκης Γαβαλάς: «Μακάρι να κάνει η Σπυροπούλου το "My Style Rocks"»
05.03.26 , 15:51 Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Nino Souza)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η θερινή ώρα θα τεθεί σε εφαρμογή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, στις 29 Μαρτίου.
  • Στις 3:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00.
  • Η αλλαγή ώρας γίνεται για καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε μαζικά στον 20ό αιώνα, αλλά τα οφέλη είναι πλέον περιορισμένα.
  • Συζητήσεις γίνονται στην Ευρώπη για την πιθανή κατάργηση της αλλαγής ώρας.

Ο χειμώνας σιγά σιγά μας αποχαιρετά και στις 20 Μαρτίου έρχεται η εαρινή ισημερία. Λίγες ημέρες αργότερα, αλλάξει η ώρα και τίθεται σε εφαρμογή η θερινή.

Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη

Η θερινή ώρα τίθεται σε εφαρμογή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, που φέτος είναι στις 29 Μαρτίου. Στις 3:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00. Τότε και επίσημα αρχίζει η θερινή ώρα.

Γιατί αλλάζει η ώρα την άνοιξη

Η αλλαγή της ώρας σε θερινή ώρα τον Μάρτιο γίνεται κυρίως για καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός της ημέρας και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ιδέα ξεκίνησε για να μειωθεί η χρήση τεχνητού φωτισμού και να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε μαζικά στον 20ό αιώνα, ιδιαίτερα μετά τις ενεργειακές κρίσεις.

Ωστόσο, σήμερα οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το όφελος είναι πολύ μικρότερο από παλιά, καθώς χρησιμοποιούμε πολλές ηλεκτρικές συσκευές και η κατανάλωση δεν αφορά μόνο φωτισμό.

Για αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη για κατάργηση της αλλαγής ώρας, αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
 |
ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top