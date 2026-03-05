Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αφέθηκε ελεύθερη η ποπ σταρ

Britney Spears
Η Britney Spears συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως έκανε γνωστό το TMZ. 

Μετά τη σύλληψή της, η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη στις 6 το πρωί, όπως προκύπτει από τα αρχεία κρατουμένων του γραφείου του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.

Μετά την αποφυλάκισή της, η Spears διέγραψε το προφίλ της στο Instagram. Η πιο πρόσφατη ανάρτησή της είχε τη λεζάντα: «Τραγούδι που αντιπροσωπεύει την ευθραυστότητα· να είστε προσεκτικοί, φίλοι μου, όταν συναλλάσσεστε με την ντάμα κούπα».

Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η σύλληψή της ακολουθεί μια δικαστική νίκη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν δόθηκαν στην Spears ασφαλιστικά μέτρα κατά ενός 51χρονου άνδρα από τη Λουιζιάνα, ο οποίος την παρενοχλούσε από το 2013. Σύμφωνα με την δικαστική αίτηση της Spears, ο άνδρας εμφανίστηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από αρκετές «ανησυχητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η σύλληψη αυτής της εβδομάδας για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης (DUI) δεν είναι η πρώτη φορά που η Spears έρχεται αντιμέτωπη με τον νόμο. Το 2007, αντιμετώπισε τέσσερις κατηγορίες για πλημμέλημα μετά από φερόμενη εγκατάλειψη σημείου ατυχήματος με σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αφού η Spears αποζημίωσε τον ιδιοκτήτη του οχήματος για τις ζημιές.

Τον Φεβρουάριο, αποκαλύφθηκε ότι η Spears πούλησε τα δικαιώματα του μουσικού της καταλόγου στα τέλη του 2025, σε μια συμφωνία που αναφέρθηκε ότι άγγιξε τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Η πώληση στην ανεξάρτητη μουσική εκδοτική εταιρεία Primary Wave πραγματοποιήθηκε μετά την 13χρονη δικαστική συμπαράσταση (conservatorship) της τραγουδίστριας, η οποία εξάντλησε τα οικονομικά της και την οποία η Spears χαρακτήρισε «καταχρηστική».

Britney Spears: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ενόσω βρισκόταν υπό το καθεστώς της δικαστικής συμπαράστασης, η Spears δεν είχε κανέναν έλεγχο στα περιουσιακά της στοιχεία και τα οικονομικά της. «Πέρασαν δεκατρία χρόνια που ένιωθα σαν σκιά του εαυτού μου... Το γεγονός ότι ο πατέρας μου και οι συνεργάτες του είχαν τον έλεγχο του σώματός μου και των χρημάτων μου... με κάνει να αρρωσταίνω», έγραψε στα απομνημονεύματά της που έγιναν μπεστ σέλερ το 2023, με τίτλο The Woman in Me (Η Γυναίκα μέσα μου).

Η συμφωνία της Spears με την Primary Wave παραχώρησε την ιδιοκτησία των επιτυχιών της, συμπεριλαμβανομένων των ...Baby One More Time, Lucky και Everytime. Η εκδοτική εταιρεία κατέχει επίσης τους καταλόγους άλλων ειδώλων της μουσικής, όπως της Whitney Houston, της Stevie Nicks και του Prince.

