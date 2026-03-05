Κολωνός: «Δύο χαστούκια της είχα δώσει», είπε ο 38χρονος για τη Νεκταρία

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη Νεκταρία, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση / Βίντεο αρχείου από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία https://www.star.gr/tag/dolofoniaτης 31χρονης συντρόφου του. «Της είχα ρίξει δύο χαστούκια πριν δύο μήνες», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Κατά την απολογία του, ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι το μοναδικό περιστατικό βίας που παραδέχεται αφορά δύο χαστούκια που, όπως είπε, έδωσε στη σύντροφό του πριν από περίπου δύο μήνες, έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, οι εντάσεις στη σχέση τους συνδέονταν με καθημερινά προβλήματα αλλά και, όπως υποστήριξε, με την «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ» από την πλευρά της Νεκταρίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι εκείνη τον κατηγορούσε συχνά πως τη κακοποιούσε, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, φλέρταρε με άλλα άτομα.

Ο 38χρονος υποστήριξε ότι μια φορά μόνο κακοποίησε τη σύντροφό του, ρίχνοντάς της δύο χαστούκια

«Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της “αστείρευτης δίψας της για αλκόολ”, η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της».

Ο 38χρονος κατηγόρησε το θύμα ότι μιλούσε με τρίτα άτομα και ότι τον ισχυριζόταν ότι την κακοποιεί

Περιγράφοντας το συγκεκριμένο περιστατικό, ανέφερε ακόμη ότι από το χαστούκι έφυγε από το χέρι της το κινητό τηλέφωνο που κρατούσε και τη χτύπησε στο μάτι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μώλωπας.

«Σημειωτέον δε, ότι από το χαστούκι εκείνο, πετάχτηκε το κινητό της που κρατούσε στο χέρι της και τη χτύπησε στο μάτι της, το οποίο και μελάνιασε».

Σε βάρος του 38χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση παραμένει υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.