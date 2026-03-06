Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα δήλωσε στην κάμερα του star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Star

Μαθήματα στυλ από το Παρίσι παραδίδει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Style is the answer to everything», γράφει η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια του Star κατάφερε να αναβαθμίσει το athletic look σε ultra chic εκδοχή, που προσδίδει έξτρα θηλυκότητα και αποπνέει άνεση και αυτοπεποίθηση.

Από τους δρόμους του Παρισιού λοιπόν, παρουσιάζει το look της, φορώντας oversized windbreaker, συνδυάζοντάς το με σορτς. Η σατέν υφή των κομματιών αναβαθμίζει το σύνολο από αθλητικό σε ένα ultra chic outfit, κατάλληλο για πρωινές και απογευματινές εμφανίσεις στην πόλη.

Το athlesuire look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου/ instagram

Η αντίθεση έρχεται... από τα παπούτσια. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει συνδυάσει το αθλητικό look της με λευκές μυτερές ψηλοτάκουνες γόβες, οι οποίες δίνουν στο σύνολο άκρως θηλυκά στοιχεία και κομψότητα στη σιλουέτα.

Το athlesuire look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου/ instagram

Το color blocking, δε, δείχνει μελετημένο και με στοιχεία που θυμίζουν 90's. To βασικό χρώμα είναι το nany blue, ωστόσο το αντιανεμικό έχει λεπτομέρειες από έντονο πράσινο. Το ίδιο χρώμα «επαναλαμβάνεται» στην τσάντα κι αυτή η χρωματική συνοχή κάνει το look «ψαγμένο» και classy, παρά τον σπορ χαρακτήρα του.

Το athlesuire look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου/ instagram

Tips για chic & sporty ανοιξιάτικες εμφανίσεις

Για να είσαι στιλάτη με sporty look την άνοιξη, αλλά και να μη χάνεται η θηλυκότητα από την εμφάνισή σου:

επένδυσε σ' ένα Statement Windbreaker: Διάλεξε έντονα χρώματα ή loud color blocking, που τραβάει αμέσως την προσοχή, όπως αυτό της Ηλιάνας

Το athlesuire look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου/ instagram