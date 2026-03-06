Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα ποσά που θα δοθούν

Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου θα χορηγηθούν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους.

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

