Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα ποσά που θα δοθούν

Πού και πώς χρησιμοποιείται το voucher

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 14:38 16χρονος έφτιαχνε πλαστά χαρτονομίσματα κι έκανε αγορές με κάρτες κλώνους
06.03.26 , 14:36 Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
06.03.26 , 14:24 Ζουμερά μπουτάκια κοτόπουλου με γλάσο μπαλσάμικου και λαχανικά
06.03.26 , 14:14 Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα ποσά που θα δοθούν
06.03.26 , 14:07 Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
06.03.26 , 14:06 Χρήστος Χολίδης: Μπαμπάς για πρώτη φορά- Γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη
06.03.26 , 13:40 Καινούργιου: Η ενόχληση για το πλάνο την ώρα που έτρωγε- Γιατί με δείχνεις;
06.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου
06.03.26 , 13:35 Ο Ετεοκλής Παύλου κρίνει το look του Akyla: «Κάτι έλειπε»
06.03.26 , 13:35 Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
06.03.26 , 13:22 «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο Θέατρο Αποθήκη
06.03.26 , 13:18 Ε. Παύλου για Γκουντάρα & Καινούργιου: «Τον έχει πληγώσει»
06.03.26 , 13:10 Modern Cinderella: «Είμαι 24 ετών, θα φοράω ό,τι θέλω»
06.03.26 , 12:50 Αποκαλυπτική η Φιλιώ: «Δεν ήμουν για τον τελικό του MasterChef!»
06.03.26 , 12:39 Έκτακτη οδηγία από τη Σουηδία: «Κρατήστε μετρητά στο σπίτι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Κηδεία Γάτσιου: Πλήθος επωνύμων στο «τελευταίο αντίο»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τουρισμός Για Όλους 2026: Πότε Ξεκινούν Οι Αιτήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2026" θα ανοίξει στα μέσα Μαρτίου.
  • Δικαιούχοι θα λάβουν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως 600 ευρώ.
  • Η Υπουργική Απόφαση αναμένεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
  • Η ψηφιακή κάρτα θα ισχύει για ολόκληρο το 2026, προσφέροντας ευελιξία στους ωφελούμενους.
  • Οι δικαιούχοι θα μπορούν να οργανώσουν τις διακοπές τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου θα χορηγηθούν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους.

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2026
 |
VOUCHER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top