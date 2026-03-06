Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου

Σήμερα στις 17:20 στο Star

06.03.26 , 14:36 Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
06.03.26 , 14:24 Ζουμερά μπουτάκια κοτόπουλου με γλάσο μπαλσάμικου και λαχανικά
06.03.26 , 14:14 Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα ποσά που θα δοθούν
06.03.26 , 14:07 Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
06.03.26 , 14:06 Χρήστος Χολίδης: Μπαμπάς για πρώτη φορά- Γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη
06.03.26 , 13:40 Καινούργιου: Η ενόχληση για το πλάνο την ώρα που έτρωγε- Γιατί με δείχνεις;
06.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου
06.03.26 , 13:35 Ο Ετεοκλής Παύλου κρίνει το look του Akyla: «Κάτι έλειπε»
06.03.26 , 13:35 Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
06.03.26 , 13:22 «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο Θέατρο Αποθήκη
06.03.26 , 13:18 Ε. Παύλου για Γκουντάρα & Καινούργιου: «Τον έχει πληγώσει»
06.03.26 , 13:10 Modern Cinderella: «Είμαι 24 ετών, θα φοράω ό,τι θέλω»
06.03.26 , 12:50 Αποκαλυπτική η Φιλιώ: «Δεν ήμουν για τον τελικό του MasterChef!»
06.03.26 , 12:39 Έκτακτη οδηγία από τη Σουηδία: «Κρατήστε μετρητά στο σπίτι»
06.03.26 , 12:31 Η ζωή του Ντόναλντ Τραμπ: Οι σπουδές, η καταγωγή και οι τρεις γάμοι
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Κηδεία Γάτσιου: Πλήθος επωνύμων στο «τελευταίο αντίο»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει για 5η σεζόν καθημερινά στις 17:20 στο Star.
  • Στο επεισόδιο της 6ης Μαρτίου, ο Θάνος Λούδος εκτιμά αντικείμενα τριών πωλητών με ιδιαίτερες ιστορίες.
  • Ο Βασίλης, κατασκευαστής επίπλων και συλλέκτης τέχνης, συμμετέχει με ένα διακοσμητικό αντικείμενο.
  • Η Πελαγία, πιανίστρια, φέρνει γλυπτά που αγόρασε στο εξωτερικό και αντιμετωπίζει συναισθηματικό δίλημμα.
  • Η Έλενα παρουσιάζει μια επώνυμη μύγα, μοναδικό αντικείμενο από διάσημο κατασκευαστή της δεκαετίας '60.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Ο Βασίλης, αν και σπούδασε αεροναυπηγός, εργάζεται ως κατασκευαστής επίπλων κατά παραγγελία και είναι συλλέκτης αντικειμένων τέχνης. Τα ταξίδια του, αλλά και η περιέργειά του για την τέχνη και το σχέδιο, ήταν τα στοιχεία, που τον ώθησαν πριν 20 χρόνια να ξεκινήσει να συλλέγει αντικείμενα. Ο πωλητής έρχεται στο Cash or Trash για να δοκιμάσει την τύχη του με ένα μικρό διακοσμητικό τέχνης. Η άνεσή του, αλλά και η διάθεσή του να αποχωριστεί το αντικείμενό του, του χαρίζουν, τελικά, μια ξεχωριστή εμπειρία στο δωμάτιο των αγοραστών.   

Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου

Τα αντικείμενα, που φέρνει στο Cash or Trash η Πελαγία για να δημοπρατηθούν, είναι τόσο ιδιαίτερα, που θυμίζουν γλυπτά. Η πωλήτρια με καταγωγή από τον Πειραιά, αγόρασε το ζευγάρι των αντικειμένων της σε μία από τις χώρες που βρέθηκε ως διεθνούς εμβέλειας πιανίστρια. Παρά το γεγονός ότι έρχεται στην εκπομπή με ξεκάθαρη διάθεση να αποχωριστεί τα αντικείμενά της, μετά από 46 χρόνια στην κατοχή της, η διαδικασία της δημοπρασίας τη φέρνει αντιμέτωπη με ένα  απρόσμενο συναισθηματικό αδιέξοδο. Θα καταφέρει, άραγε, κάποιος από τους πέντε αγοραστές με την προσφορά του να τη βοηθήσει να πάρει μια τελική απόφαση; 

Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου

Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου

Η Έλενα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο που κερδίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια του Θάνου Λούδου. Μια επώνυμη… μύγα, αποκαλύπτεται μπροστά στους αγοραστές και είναι εντελώς ξεχωριστή, καθώς ο διάσημος κατασκευαστής της στις δεκαετίες του ’60 και του ’70,  έφτιαχνε κάθε φορά μία και μοναδική!

Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου

 

