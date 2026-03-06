Cash or Trash: Η επώνυμη… μύγα που κέρδισε το ενδιαφέρον του Λούδου

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Βασίλης, αν και σπούδασε αεροναυπηγός, εργάζεται ως κατασκευαστής επίπλων κατά παραγγελία και είναι συλλέκτης αντικειμένων τέχνης. Τα ταξίδια του, αλλά και η περιέργειά του για την τέχνη και το σχέδιο, ήταν τα στοιχεία, που τον ώθησαν πριν 20 χρόνια να ξεκινήσει να συλλέγει αντικείμενα. Ο πωλητής έρχεται στο Cash or Trash για να δοκιμάσει την τύχη του με ένα μικρό διακοσμητικό τέχνης. Η άνεσή του, αλλά και η διάθεσή του να αποχωριστεί το αντικείμενό του, του χαρίζουν, τελικά, μια ξεχωριστή εμπειρία στο δωμάτιο των αγοραστών.

Τα αντικείμενα, που φέρνει στο Cash or Trash η Πελαγία για να δημοπρατηθούν, είναι τόσο ιδιαίτερα, που θυμίζουν γλυπτά. Η πωλήτρια με καταγωγή από τον Πειραιά, αγόρασε το ζευγάρι των αντικειμένων της σε μία από τις χώρες που βρέθηκε ως διεθνούς εμβέλειας πιανίστρια. Παρά το γεγονός ότι έρχεται στην εκπομπή με ξεκάθαρη διάθεση να αποχωριστεί τα αντικείμενά της, μετά από 46 χρόνια στην κατοχή της, η διαδικασία της δημοπρασίας τη φέρνει αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο συναισθηματικό αδιέξοδο. Θα καταφέρει, άραγε, κάποιος από τους πέντε αγοραστές με την προσφορά του να τη βοηθήσει να πάρει μια τελική απόφαση;

Η Έλενα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο που κερδίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια του Θάνου Λούδου. Μια επώνυμη… μύγα, αποκαλύπτεται μπροστά στους αγοραστές και είναι εντελώς ξεχωριστή, καθώς ο διάσημος κατασκευαστής της στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, έφτιαχνε κάθε φορά μία και μοναδική!