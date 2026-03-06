«Ζήσε χωρίς εκφοβισμό»: Υπηρεσίες χωρίς κόστος για το bullying

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού – 6 Μαρτίου

Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό: Υπηρεσίες Χωρίς Κόστος Για Το Bullying
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΚΜΟΠ προσφέρει δωρεάν υποστήριξη κατά του εκφοβισμού μέσω του προγράμματος "Live Without Bullying" από το 2015.
  • Προγράμματα διαδικτυακής συμβουλευτικής και επιμόρφωσης για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα.
  • Η Δρ. Αντωνία Τορρένς επισημαίνει τη σημασία της αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού.
  • Προγράμματα για εκπαιδευτικούς και γονείς παρέχουν πρακτικές συμβουλές και στρατηγικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού.
  • Διαθέσιμα podcasts που εξετάζουν αιτίες και στρατηγικές για την πρόληψη της βίας μεταξύ εφήβων.

Από το 2015, το ΚΜΟΠ, μέσω του «Live Without Bullying», προσφέρει σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο άτομο άμεση, ανώνυμη και χωρίς κόστος υποστήριξη για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Με κεντρικό μήνυμα «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό, είναι στο χέρι σου», το πρόγραμμα παρέχει διαδικτυακή συμβουλευτική από εξειδικευμένους ψυχολόγους, επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δίνοντας πρακτικά και σύγχρονα εργαλεία σε κάθε ενδιαφερόμενο για να δρα με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση του bullying.

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η Δρ. Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ, δημιουργός και υπεύθυνη του Live Without Bullying, Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων Ευρώπης δηλώνει: «Μέσω του Live Without Bullying, το ΚΜΟΠ παρέχει διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη και ασύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία σε παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και φροντιστές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιστατικά εκφοβισμού και βίας που προκύπτουν στην καθημερινότητα των ανηλίκων».

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες του Live Without Bullying:

  • Άμεση πρόσβαση σε διαδικτυακή συμβουλευτική από ειδικούς ψυχολόγους

Οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι του ΚΜΟΠ σε θέματα εκφοβισμού προσφέρουν άμεσα, ανώνυμα και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε όποιον το έχει ανάγκη.

📱 Κατεβάστε την εφαρμογή για Android ή iOS ή απλά δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στο livewithoutbullying.com.

*H πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε ενήλικες και παιδιά 13+.

  • Ασύγχρονα επιμορφωτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού

Το Live Without Bullying προσφέρει ασύγχρονα επιμορφωτικά προγράμματα, σχεδιασμένα για να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις εκπαιδευτικών, γονέων και προπονητών-τριών, ώστε να αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό αποτελεσματικά.

Για εκπαιδευτικούς: «Διαχείριση Σχολικού Εκφοβισμού: Αποτελεσματικές Δεξιότητες για Εκπαιδευτικούς»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να:

  • κατανοήσουν τα αίτια, τις μορφές και τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού,
  • εξασκηθούν σε διεθνώς δοκιμασμένες μεθόδους,
  • ενισχύσουν τον ρόλο τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στη σχολική κοινότητα.

Για γονείς: «Σχολικός Εκφοβισμός: Βασικές Συμβουλές για Γονείς»

Το πρόγραμμα παρέχει πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση σε γονείς που αναρωτιούνται για:

  • το πώς να αντιδράσουν εάν το παιδί τους δέχεται εκφοβισμό,
  • το πώς να αναγνωρίσουν αν το παιδί τους εμπλέκεται σε περιστατικά εκφοβισμού,
  • το πώς να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με το σχολείο

Για προπονητές και προπονήτριες: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Βίαιων και Εκφοβιστικών Συμπεριφορών στον Αθλητισμό»

Το πρόγραμμα βοηθά τους προπονητές να κάνουν #block στον εκφοβισμό:

  • αναγνωρίζοντας εγκαίρως κακοποιητικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές στον αθλητισμό,
  • εφαρμόζοντας πρακτικές πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους,
  • ενισχύοντας την ψυχολογία και τη συνοχή της ομάδας.

Συμμετέχουν: Βούλα Πατουλίδου, Αντώνης Τσαπατάκης, Άγγελος Χαριστέας

“KMOP Podcasts”: Δύο επεισόδια για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού

Ποιες είναι οι αιτίες έκρηξης της βίας μεταξύ των εφήβων; Υπάρχουν στρατηγικές αντιμετώπισής της; Πόσο έχουμε ασχοληθεί με το φαινόμενο του bullying και της παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού;

Αυτά τα κρίσιμα θέματα συζητούν στα δύο επεισόδια της σειράς «KMOP Podcasts» ο Δρ. Αντώνης Κλάψης, Αντιπρόεδρος του KMOΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και η Δρ. Αντωνία Τορρένς, προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Μπορείτε να τα ακούσετε στο κανάλι του ΚΜΟΠ στο Spotify.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Live Without Bullying μπορείτε να επικοινωνήσετε στο communication@kmop.org  ή στο 210-3637547.

 

