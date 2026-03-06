Stars System: Ποια ζώδια θα έχουν τύχη σε έρωτα και χρήμα;

Οι προβλέψεις που φέρνουν αισιοδοξία στα ζώδια

Stars System: Ποια ζώδια θα έχουν τύχη σε έρωτα και χρήμα;
Tο Σάββατο 7 Μαρτίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα μας ωφελήσει η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο του Κριού, ερωτικά και οικονομικά, μέχρι το τέλος Μαρτίου και σε ποιον τομέα θα φέρει περισσότερη εύνοια και εξελίξεις ο Δίας, που επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο. 

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή επικαιρότητα, υπάρχει μια ακτίνα φωτός και αισιοδοξίας σε προσωπικό επίπεδο, καθώς οι δύο ευεργέτες πλανήτες, ο Δίας και η Αφροδίτη, κινητοποιούνται και υπόσχονται καλύτερες προδιαγραφές σε διαφορετικό τομέα για κάθε ζώδιο. 

Stars System: Η Άση Μπήλιου αναλύει την Αφροδίτη στον Κριό και την επιστροφή του Δία σε ορθή πορεία

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Κριό από τις 06/03 μέχρι τις 30/03 θα αλλάξει τη διάθεσή μας, προσθέτοντας περισσότερη αισιοδοξία και εξωστρέφεια, ενώ ο Δίας, που βρισκόταν σε ανάδρομη πορεία τους τελευταίους 4 μήνες, επιτέλους γυρίζει ορθός στις 11/03 και μέχρι τις 30/06 θα μας χαρίσει περισσότερη εύνοια, ευκαιρίες εξέλιξης και προόδου και θα ανυψώσει το ηθικό μας.

Ποιοι θα δεχτούν τη μεγαλύτερη εύνοια; 
Ποιοι θα έχουν εξελίξεις σε προσωπικό επίπεδο και ποιοι θα πάρουν πρωτοβουλίες και θα βάλουν μπροστά τα επαγγελματικά τους σχέδια; Ποιοι θα έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας ό,τι και αν συμβεί και ποιοι θα αντιμετωπίσουν με θάρρος τις ανασφάλειές τους και θα γίνουν πιο δυναμικοί και αισιόδοξοι; 
Ποιοι θα έχουν οικονομικά οφέλη και ποιοι θα διευθετήσουν θέματα ακίνητης περιουσίας; 
Ποιοι θα ερωτευτούν και θα ενθουσιαστούν με νέα πρόσωπα που θα μπουν στη ζωή τους και ποιοι θα αφήσουν πίσω τους οικογενειακές πληγές και έριδες; 

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 13:00 στο Star!
 

STARS SYSTEM
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
