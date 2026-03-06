Χρήστος Χολίδης: Μπαμπάς για πρώτη φορά- Γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη

Χρήστος Χολίδης: Δεν είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της συζύγου του τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους/ βίντεο Happy Day

Με τον πιο γλυκό τρόπο επισφραγίστηκε ο έρωτας του Χρήστου Χολίδη και της Κατερίνας Γκιουζέλη, αφού εδώ και λίγες μέρες η οικογένειά τους μεγάλωσε. Έγιναν γονείς!

Η σύζυγος του τραγουδιστή γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση του ιδιωτικού μαιευτηρίου.

«Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Κλινική ΡΕΑ.

Οι ευτυχείς γονείς εξήλθαν από την Κλινική ΡΕΑ, εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες στον θεράποντα ιατρό κ. Μαζαράκο Ιωάννη και στη μαία τους, για την αμέριστη υποστήριξη.

Ευχόμαστε ολόψυχα να σας ζήσει!», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του ζευγαριού με τον γυναικολόγο.

Κατερίνα Γκιουζέλη- Χρήστος Χολίδης, τον Οκτώβριο του 2024/ NDΡ

Μέχρι σήμερα, δε γνωρίζαμε την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Γκιουζέλη και ότι το ζευγάρι περίμενε τον ερχομό του πρώτου του παιδιού. Μάλιστα, τον περασμένο Νοέμβριο ο Χρήστος Χολίδης είχε ερωτηθεί αν θα ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη σύζυγό του και είχε απαντήσει: «Δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή, το εύχομαι».

To ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στις 19 Ιουλίου του 2025, μετά από τρία χρόνια σχέσης.