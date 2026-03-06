Χρήστος Χολίδης: Μπαμπάς για πρώτη φορά- Γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη

Το φύλο του μωρού που γεννήθηκε τη Δευτέρα στις 2 Μαρτίου

Χρήστος Χολίδης: Δεν είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της συζύγου του τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη έγιναν γονείς για πρώτη φορά.
  • Η γέννηση του γιου τους έγινε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 στην Κλινική ΡΕΑ.
  • Το ζευγάρι δεν είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη πριν τη γέννηση του παιδιού.
  • Ευχαρίστησαν τον θεράποντα ιατρό και τη μαία για την υποστήριξή τους.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Με τον πιο γλυκό τρόπο επισφραγίστηκε ο έρωτας του Χρήστου Χολίδη και της Κατερίνας Γκιουζέλη, αφού εδώ και λίγες μέρες η οικογένειά τους μεγάλωσε. Έγιναν γονείς!

Η σύζυγος του τραγουδιστή γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση του ιδιωτικού μαιευτηρίου.

«Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Κλινική ΡΕΑ.

Οι ευτυχείς γονείς εξήλθαν από την Κλινική ΡΕΑ, εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες στον θεράποντα ιατρό κ. Μαζαράκο Ιωάννη και στη μαία τους, για την αμέριστη υποστήριξη. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να σας ζήσει!», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του ζευγαριού με τον γυναικολόγο.

Κατερίνα Γκιουζέλη- Χρήστος Χολίδης, τον Οκτώβριο του 2024/ NDΡ

Κατερίνα Γκιουζέλη- Χρήστος Χολίδης, τον Οκτώβριο του 2024/ NDΡ

Μέχρι σήμερα, δε γνωρίζαμε την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Γκιουζέλη και ότι το ζευγάρι περίμενε τον ερχομό του πρώτου του παιδιού. Μάλιστα, τον περασμένο Νοέμβριο ο Χρήστος Χολίδης είχε ερωτηθεί αν θα ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη σύζυγό του και είχε απαντήσει: «Δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή, το εύχομαι».

Χρήστος Χολίδης: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Κατερίνα Γκιουζέλη

To ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στις 19 Ιουλίου του 2025, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

