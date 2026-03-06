Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

7 βάρκες εντοπίστηκαν από το Λιμενικό από τα ξημερώματα

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: zarpanews.gr (αρχείου)
Συνολικά 403 άτομα διασώθηκαν από χθες νότια της Κρήτης / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη από το πρωί της 6ης Μαρτίου.
  • Επτά βάρκες μετέφεραν τους μετανάστες, προκαλώντας κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.
  • Διασώσεις πραγματοποιήθηκαν 11 μίλια νότια της Γαύδου και σε άλλες περιοχές γύρω από το νησί.
  • Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί βάρκες με 57, 32, 55, 54, 48 και 39 μετανάστες.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με πιθανές νέες αφίξεις.

Περισσότερες από 400 αφίξεις μεταναστών σημειώθηκαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3 στα νότια της Κρήτης

Επτά διαφορετικές βάρκες μετέφεραν τους μετέφεραν τους μετανάστες προς το νησί και προκάλεσαν την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης: Πέντε νεκροί μετανάστες- Αγνοούνται 25

Συγκεκριμένα, μια βάρκα με 57 μετανάστες εντοπίστηκε 11 μίλια νότια της Γαύδου. Λίγο πριν τις 7:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκαν ακόμη 3 διασώσεις, βρέθηκαν βάρκες με 32 μετανάστες, να πλέουν 25 μίλια νότια της Γαύδου, με 55 μετανάστες σε απόσταση 10 μιλίων και με 54 μετανάστες στα 23 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Επίσης, μία βάρκα με 48 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων από τους Καλούς Λιμένες.

Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB

Σήμερα το πρωί, σκάφος με 39 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει 30 μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Οι επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι ακόμα σε εξέλιξη καθώς δεν είναι απίθανο μέσα στην ημέρα να εντοπιστούν κι άλλες βάρκες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
