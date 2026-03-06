Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Περισσότερες από 400 αφίξεις μεταναστών σημειώθηκαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3 στα νότια της Κρήτης.
Επτά διαφορετικές βάρκες μετέφεραν τους μετέφεραν τους μετανάστες προς το νησί και προκάλεσαν την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.
Συγκεκριμένα, μια βάρκα με 57 μετανάστες εντοπίστηκε 11 μίλια νότια της Γαύδου. Λίγο πριν τις 7:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκαν ακόμη 3 διασώσεις, βρέθηκαν βάρκες με 32 μετανάστες, να πλέουν 25 μίλια νότια της Γαύδου, με 55 μετανάστες σε απόσταση 10 μιλίων και με 54 μετανάστες στα 23 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.
Επίσης, μία βάρκα με 48 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων από τους Καλούς Λιμένες.
Σήμερα το πρωί, σκάφος με 39 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει 30 μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Οι επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.
Η επιχείρηση διάσωσης είναι ακόμα σε εξέλιξη καθώς δεν είναι απίθανο μέσα στην ημέρα να εντοπιστούν κι άλλες βάρκες.