Τριαντάφυλλος: Χώρισε από τη σύζυγό του μετά από 19 χρόνια γάμου

Ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε πρώτη φορά τον χωρισμό του μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη! Το πρώην, πλέον, ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο τον Νικόλα.

Ο τραγουδιστής που πριν λίγο καιρό είχε παραδεχτεί ότι περνάει μια κρίση στον γάμο του με την βιοπαθολόγο Δήμητρα Σιαμπάνη, μιλώντας στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffpost, επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, λέγοντας πως οι ισορροπίες στον γάμο του άλλαξαν μετά το Survivor.

Μάλιστα, ο Τρτιαντάφυλλος ανέφερε ότι, παρότι η πρώην σύζυγός του ήταν δίπλα του σε όλες τις δύσκολες στιγμές του, στα εύκολα δεν είχε την ίδια στάση.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πάρα πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Τα πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δε ξέρω γιατί. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δε τους έβλεπα» ανέφερε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

«Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά ήξερε ποιος είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Δε θα έβαζα υψηλό βαθμό στον εαυτό μου ως σύζυγό. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος σύζυγος αν παντρευόμουν τώρα ή πριν 2-3 χρόνια. Αν ήμουν σύζυγος από το 2021 και μετά, θα ήταν διαφορετικά όλα. Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος. Ψέματα να πω; Ήμουν στον κόσμο μου» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο ο Τριαντάφυλλος.

Σε ό,τι έχει να κάνει τον γιο του, στον οποίο έχει τεράστια αδυναμία, είπε: «Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα με το ερωτικό κομμάτι… Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του δίνουν συμβουλές… Να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”».

Τέλος, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποια ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δε θα υπάρχει».