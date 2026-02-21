Ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης: Πέντε νεκροί μετανάστες- Αγνοούνται 25

Ναυάγιο μεταναστών σημειώθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης, νότια των Καλών Λιμένων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν διασωθεί 20 άτομα τα οποία μεταφέρονται στη στεριά, ενώ 25 άτομα αγνοούνται.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα από δύο σκάφη της δύναμης FRONTEX και ένα εναέριο μέσο, όπως και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη.

Τους 20 αλλοδαπούς περισυνέλεξε και μεταφέρει αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Παναμά.