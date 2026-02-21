Ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης: Πέντε νεκροί μετανάστες- Αγνοούνται 25

Είκοσι άτομα έχουν διασωθεί και μεταφέρονται στη στεριά

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Τραγωδία στην Κρήτη: Πέντε νεκροί σε ναυάγιο μεταναστών - Αγνοούνται 25 / βίντεο από Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ναυάγιο μεταναστών σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης, με πέντε νεκρούς και 25 αγνοούμενους.
  • Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με 20 άτομα να έχουν διασωθεί.
  • Η επιχείρηση ξεκίνησε 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
  • Στη διάσωση συμμετέχουν δύο σκάφη της FRONTEX και ένα εναέριο μέσο.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων από πλοίο σημαίας Παναμά.

Ναυάγιο μεταναστών σημειώθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης, νότια των Καλών Λιμένων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega.

Χίος: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών - Τι υποστήριξε

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν διασωθεί 20 άτομα τα οποία μεταφέρονται στη στεριά, ενώ 25 άτομα αγνοούνται. 

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα από δύο σκάφη της δύναμης FRONTEX και ένα εναέριο μέσο, όπως και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη.

Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB

Τους 20 αλλοδαπούς περισυνέλεξε και μεταφέρει αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Παναμά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
