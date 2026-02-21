Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης

Με ένα μόνο γέμισμα έκανε 1508 χιλιόμετρα

21.02.26 , 09:17 Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης
Πρώτη Δημοσίευση: 20.02.26, 13:17
Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nissan φέρνει την ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης στο σήμερα, με το Qashqai e-POWER τρίτης γενιάς. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί του Qashqai e-POWER κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης

Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση, και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ωστόσο χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία. Με το Qashqai e-POWER η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά απλή και προσιτή, προσφέροντας απολαυστική αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, απαλλάσσοντας τους οδηγούς από το άγχος φόρτισης στην πρίζα.

Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης

Με μέγιστη ιπποδύναμη 204 PS, το Qashqai e-POWER προσφέρει άμεση και δυναμική επιτάχυνση, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία. Η δεξαμενή καυσίμου των 55 λίτρων προσφέρει αυτονομία έως και 1.222 χλμ. (βάσει WLTP), ξεπερνώντας ακόμη και πολλά diesel οχήματα.

Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης

Ένα μόνο γέμισμα αρκεί για άνετες και ξέγνοιαστες διαδρομές, ακόμη και σε πιο μακρινά ταξίδια. Σε πραγματικές δοκιμές της Nissan, το Qashqai e-POWER κατάφερε να καλύψει συνολικά 1.508 χιλιόμετρα, με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-POWER στην πράξη. Στην ελληνική πραγματικότητα, μια τέτοια αυτονομία μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Αθήνα χωρίς ανεφοδιασμό, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση σε κάθε διαδρομή, καθώς και κορυφαία συνδεσιμότητα με ενσωματωμένη τη σουίτα Google. Οι οδηγοί έχουν άμεση πρόσβαση σε Google Assistant, Google Maps και Google Play, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο εξατομικευμένη και συνδεδεμένη με τον ψηφιακό κόσμο τους.

NISSAN
 |
NISSAN QASHQAI E-POWER
 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
