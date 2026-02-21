Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Πάτρα: Πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των αρμάτων- Την Κυριακή η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση/ βίντεο ΟΡΕΝ

Κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Αργά χθες το απόγευμα, καταγράφηκαν μεγάλες καθυστερήσεις και στις δύο εθνικές οδού, αλλά και την Αττική οδό.

Η παρέλαση των αρμάτων στο Πατρινό Καρναβάλι στις 20/2/26/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Η Πάτρα έχει και φέτος την τιμητική της. Χθες, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των αρμάτων, ενώ το απόγευμα της Κυριακής 22/2 είναι προγραμματισμένη η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.

Η παρέλαση των αρμάτων στο Πατρινό Καρναβάλι στις 20/2/26/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Το πρωί του Σαββάτου 21/2, το αδιαχώρητο επικρατούσε στα ΚΤΕΛ Κηφισού με τα δρομολόγια για την Πάτρα να αναχωρούν ανά 5 λεπτά. Παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους ταξιδιώτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού να ταξιδεύουν παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Σε ισχύ είναι τα έκτακτα μέτρα της τροχαίας για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, αλλά και την επιστροφή τους το απόγευμα και το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.

Η τροχαία λοιπόν θα προβαίνει σε εντατικούς ελέγχους σε σημεία στα οποία συχνά καταγράφονται τροχαία ατυχήματα, καθώς και σε εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς υπεραστικών.

Θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι κυρίως για:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κτλ.

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων

Ακόμη, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Η απαγόρευση των φορτηγών για το ρεύμα εξόδου ήταν σε ισχύ από τις 16:00 έως τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής και για σήμερα Σάββατο από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει από τις 15:00 έως τις 21:00 της Καθαράς Δευτέρας 23/2.

