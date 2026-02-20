Από τη σκηνή… στην εξέδρα: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο γήπεδο!

Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό. Κάθε φορά που το πρόγραμμά του το επιτρέπει και ειδικά όταν πρόκειται για σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια ή δυνατά ντέρμπι δίνει το «παρών» στο γήπεδο, ζώντας από κοντά την ένταση της εξέδρας.

Έτσι και το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, βρέθηκε στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο γνωστός καλλιτέχνης παρακολούθησε τον αγώνα από τις εξέδρες μαζί με φίλους, παραμένοντας διακριτικός αλλά εμφανώς αγχωμένος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στις κερκίδες του Γ. Καραϊσκάκης ο Νίκος Οικονομόπουλος/ NDP

Η αναμέτρηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μάλιστα, στα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι Πειραιώτες βρήκαν δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, «παγώνοντας» προσωρινά τους φιλάθλους. Τελικά, η γερμανική ομάδα πήρε τη νίκη με σκορ 2-0, αφήνοντας τους φίλους του Ολυμπιακού με πικρή γεύση.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Νίκος Οικονομόπουλος έδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πιστός υποστηρικτής της αγαπημένης του ομάδας, επιλέγοντας να τη στηρίζει από κοντά, ανεξαρτήτως σκορ. Για εκείνον, άλλωστε, το γήπεδο δεν είναι απλώς ένας χώρος αγώνα, αλλά ένα μέρος όπου ζει αυθεντικά το πάθος και την ένταση του αθλητισμού, μακριά από τα φώτα της σκηνής.

Νίκος Οικονομόπουλος: Πιστός στο ραντεβού του με τον Ολυμπιακό/ NDP

Η διάψευση της σχέσης του με τη Μελίνα Νικολαϊδη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να βρίσκεται σε σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη, τα οποία κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα σε sites και εκπομπές.

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε επικοινωνήσει με τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος τόνισε πως με την 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαϊδη διατηρούν φιλική σχέση.

«Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Μελίνα Νικολαΐδη. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα προβάλλουμε. Μου ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως: "Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με την Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση". Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρξει παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στην Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Celebrities στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»

Στο γήπεδο βρέθηκαν και άλλα γνωστά πρόσωπα της επικαιρότητας.

Δώρα Αναγνωστοπούλου

Ανάμεσά τους η Δώρα Αναγνωστοπούλου, καθώς και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, σύζυγος της Δούκισσα Νομικού, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει Τεχνικός Διευθυντής στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Δημήτρης Θεοδωρίδης