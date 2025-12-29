Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη

Η κατηγορηματική διάψευση της φημολογούμενης σχέσης

Όσα είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα για το εν λόγω θέμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν τη Μελίνα Νικολαΐδη να διατηρεί σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο, προκαλώντας συζητήσεις στα social media και τον τύπο.

Νίκος Οικονομόπουλος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε γνωστή εφημερίδα, οι δυο τους φέρονται να γνωρίζονται αρκετά χρόνια και να έχουν έρθει πιο κοντά πρόσφατα, μοιράζοντας κοινά ενδιαφέροντα και παρέες. Το δημοσίευμα ανέφερε χαρακτηριστικά πως η Μελίνα «τον θαύμαζε από μικρή ως καλλιτέχνη και είχε διασκεδάσει αρκετές φορές στα μαγαζιά όπου εκείνος τραγουδούσε, όμως τώρα τον θαυμάζει και σαν άνθρωπο».

Νίκος Οικονομόπουλος στα σχόλια για την πίστη: «Δε με στεναχωρεί τίποτα»

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον Νίκο Οικονομόπουλο, τα δημοσιεύματα δεν έχουν καμία βάση. Όπως αποκάλυψε επικοινωνώντας με τον καλλιτέχνη, ο Νίκος διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ειδύλλιο με την 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη: «Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Μελίνα Νικολαΐδη. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα προβάλλουμε. Μου ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως: "Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με την Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση". Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρξει παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στην Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα... έσπασαν στον Νίκο Οικονομόπουλο!

Ο Νίκος Οικονομόπουλος παραμένει ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από την άλλη, η Μελίνα Νικολαΐδη, μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Δημήτρη Φιντιρίκο, έχει επικεντρωθεί στις σπουδές της στο Λονδίνο, αλλά και στο νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα με καλλυντικά, στο οποίο συνεργάζεται με τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή.

Δημήτρης Φιντιρίκος-Μελίνα Νικολαΐδη

 Δημήτρης Φιντιρίκος-Μελίνα Νικολαΐδη

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει την καθημερινότητά της, κρατώντας μακριά από το προσκήνιο τα προσωπικά της θέματα και εστιάζοντας σε νέες εμπειρίες και επαγγελματικά σχέδια.

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
