Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα... έσπασαν στον Νίκο Οικονομόπουλο!

Ο Γιώργος Λιάγκας κι η Μαρία Αντωνά, μαζί με τους συνεργάτες του παρουσιαστή του Πρωινού του ΑΝΤ1, βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος!

Το βράδυ της Παρασκευής, ο παρουσιαστής και η ραδιοφωνική παραγωγός απόλαυσαν τον καλλιτέχνη επί σκηνής και φυσικά, βρέθηκαν και στο καμαρίνι του. Ο Λιάγκας πόσταρε και μία φωτογραφία με τον τραγουδιστή, δίνοντας τις ευχές του για την ονομαστική του γιορτή. «Εδώ με τον εορτάζοντα», έγραψε.

Μαζί τους ήταν η Δέσποινα Καμπούρη κι ο Πάνος Κατσαρίδης, που βλέπουμε καθημερινά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, αλλά κι ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, πρώην σύντροφος της Μελίνας Νικολαΐδη.

Στα βίντεο που πόσταρε η Μαρία Αντωνά, βλέπουμε το ζευγάρι με την παρέα του να τα... σπάει!