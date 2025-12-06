Dacia: Οικολογική συνείδηση με αστέρια

Η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία με πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων

Πρώτη Δημοσίευση: 03.12.25, 09:05
Dacia: Οικολογική συνείδηση με αστέρια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Dacia, σε συνεργασία με τη διαφημιστική Publicis Conseil και τις εταιρείες παραγωγής Iconoclast, Shot in Mars και Prodigious, γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που λαμβάνει την πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων για τέσσερα νέα διαφημιστικά φιλμ: Duster, Logan, Sandero και Jogger.Η φιλοσοφία “Eco-smart, à la Dacia” εκφράζει την έξυπνη, ισορροπημένη και οικονομικά προσιτή προσέγγιση της μάρκας στην προσπάθειά της να αφήνει ένα μικρό οικολογικό αποτύπωμα.

Τα παραδείγματα είναι πολλά: η Dacia έχει καταργήσει τη χρήση δέρματος ζωικής προέλευσης και των διακοσμητικών από χρώμιο, ενώ, παράλληλα, έχει περιορίσει τη χρήση χαρτιού – καταργώντας, μεταξύ άλλων, τα πολυσέλιδα εγχειρίδια χρήσης και αντικαθιστώντας τα με ηλεκτρονικά. Η γκάμα κινητήρων διπλού καυσίμου (βενζίνης – υγραερίου) αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα της στρατηγικής για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με προσιτές λύσεις.

Οι οπτικοακουστικές παραγωγές εντάσσονται στην ίδια λογική. Το πρόγραμμα Dacia Synergie 2025, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, ενσωματώνει τις αρχές τις οικολογικής – κοινωνικά ευαισθητοποιημένης παραγωγής, ήδη από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας, προβάλλοντας αξίες όπως είναι η συνετή μετακίνηση, η συν-οδήγηση (car-pooling) και η συμπερίληψη, αρχές που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις δεσμεύσεις της μάρκας.

Συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί:

• Ενοποίηση γυρισμάτων για σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων και των απαιτούμενων πόρων

• Γυρίσματα στη Γαλλία, με προτεραιότητα στη μετακίνηση με τρένο ή car-pooling για τα συνεργεία

• Χρήση φυσικού φωτισμού, με γεννήτριες χαμηλών εκπομπών ρύπων και φωτισμού LED

• Σκηνικά, props και κοστούμια προερχόμενα από ενοικίαση, επαναχρησιμοποίηση ή από δεύτερο χέρι

• Catering με τοπικά, βιολογικά και εποχικά προϊόντα και δραστική μείωση των πλαστικών μιας χρήσης

• Αυστηρή διαχείριση απορριμμάτων: διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και καθημερινή ζύγιση

Χάρη σε αυτή τη συνολική στρατηγική, η Dacia πέτυχε μείωση κατά 44% του ανθρακικού αποτυπώματος των παραγωγών της, μια μοναδική επίδοση για έργα αυτού του μεγέθους στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

DACIA
 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECOPROD 2 ΑΣΤΕΡΩΝ
