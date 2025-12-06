GNTM: Μιχαέλα ή Ελένη; Ποια αποχώρησε;

Ποια παίκτρια αποχώρησε και ποια πέρασε στο Top 9

Το GNTM συνεχίζει να ανεβάζει την αγωνία, καθώς οι θέσεις λιγοστεύουν και η ένταση κορυφώνεται. Στο σημερινό επεισόδιο, η στιγμή της αποχώρησης αποδείχθηκε βαθιά συναισθηματική αλλά και καθοριστική, αφού μία μόνο φωτογραφία έκρινε ποια θα συνεχίσει στη σημαντική φάση των Top 9 και ποια θα αφήσει οριστικά το σπίτι.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στάθηκε μπροστά στην Ελένη και τη Μιχαέλα, υπενθυμίζοντας ότι μία από τις δύο θα παραμείνει στη διαδικασία ενώ η άλλη θα αποχαιρετήσει. Η Ελένη φάνηκε προετοιμασμένη για το Bottom 2, κρατώντας ωστόσο μόνο θετικά από την εμπειρία της. Μίλησε για τις φιλίες που δημιούργησε, τις δοκιμασίες που δεν θα είχε την ευκαιρία να ζήσει εκτός GNTM και την ευγνωμοσύνη της για όσα έμαθε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει μάθει να αφήνει πίσω τα δύσκολα και να κρατά τα καλά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Μιχαέλα - Ελένη

Μιχαέλα - Ελένη

Από την άλλη πλευρά, η Μιχαέλα παραδέχτηκε ότι η μέρα της ήταν ιδιαίτερα κακή και ότι αυτή τη φορά έφτασε «πάτωμα» εξαιτίας της ίδιας. Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι αγαπά τη διαδρομή της στο παιχνίδι και ότι νιώθει ευγνωμοσύνη για τις ευκαιρίες, τα μαθήματα και τις σχέσεις που έχει χτίσει με τους συμπαίκτες της.

Η τελική απόφαση, όμως, δεν άργησε να έρθει: Η Μιχαέλα πήρε τη φωτογραφία που της έδωσε το εισιτήριο για την είσοδο στα Top 9, ενώ η Ελένη αποχώρησε από το σπίτι. Η κριτική επιτροπή της ευχήθηκε καλή συνέχεια, επισημαίνοντας πως η μέρα της απλά δεν ήταν καλή και πως δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η Ελένη αποχώρησε από το GNTM

Η Ελένη αποχώρησε από το GNTM

Η αποχώρηση της Ελένης προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις. Κάποιοι παίκτες θεώρησαν πως είχε έρθει η στιγμή της — ότι είχε λάβει αρκετές ευκαιρίες και πως ίσως το mentality της δεν ταίριαζε με το επίπεδο που απαιτεί η επόμενη φάση του διαγωνισμού. Άλλοι, όμως, φάνηκαν βαθιά συγκινημένοι, μιλώντας για την αυθεντικότητά της, την ελευθερία που εξέπεμπε και τη θετική ενέργεια που μετέφερε μέσα στο σπίτι.

Στις προσωπικές σκηνές που ακολούθησαν, η Ελένη συγκίνησε με τον τρόπο που αποχαιρέτησε το σπίτι και τους συμπαίκτες της. Τόνισε ότι φεύγει «γεμάτη», πως θεωρεί πως δεν θα χαθεί με κανέναν από τους παίκτες και ότι αυτό που κρατά περισσότερο είναι η στήριξη που έλαβε στις δύσκολες στιγμές. Η Μιχαέλα, μιλώντας για εκείνη, είπε πως ήταν το άτομο που δεν της γύρισε την πλάτη ποτέ και πως αυτό το εκτιμά βαθιά.

Η Ελένη έφυγε με ένα δυνατό μήνυμα: «Πρώτα να είσαι ο εαυτός σου και μετά καλό μοντέλο. Γιατί αυτό φαίνεται σε κάθε σετ».

Με την αποχώρησή της, το GNTM 2025 αλλάζει επίπεδο, οι Top 9 διαμορφώνονται και η αδρεναλίνη ανεβαίνει όσο πλησιάζει ο μεγάλος τελικός.

