GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που κερδίζει ασυλία και μπαίνει στο Top 9

Το GNTM συνεχίζει να μας κρατά καθηλωμένους, και η τελευταία φάση του διαγωνισμού έφερε battle πασαρέλας που καθόρισε ποια μοντέλα θα περάσουν στο top 9.

Οι παίκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρόκληση τύπου «Bootcamp», όπου έπρεπε να αλλάζουν συνεχώς το περπάτημά τους και να δοκιμάζουν διαφορετικά στυλ υπό την καθοδήγηση της Ηλιάνας και της Ζεν.

«Λοιπόν, στην επόμενη και τελευταία φάση, στην οποία θα περάσουν δύο μοντέλα, θα πρέπει να κάνετε battle πασαρέλας…», ήταν οι οδηγίες των κριτών, ενώ οι διαγωνιζόμενοι άρχισαν να εκτελούν τις δοκιμασίες με ένταση και δημιουργικότητα.

Οι δύο που πέρασαν στην επόμενη φάση



Η Ραφαήλια ξεχώρισε με ένα φανταστικό βίντεο και κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. «Ευχαριστώ πολύ και στη Ξένια, με βοήθησε πάρα πολύ», σχολίασε η διαγωνιζόμενη.

Ο Ανέστης, από την πλευρά του, σχολίασε με χιούμορ και αυτοκριτική: «Αν είχα καλύτερο φωτισμό, επειδή θεωρώ ότι είμαι πιο κουλά από τον Ανέστη, πιστεύω πως στο top 2 θα ήμουν εγώ με τη Ραφαήλια και θα πηγαίναμε στον τελικό».

Η διαδικασία ξεκίνησε με περπάτημα και σταδιακά οι παίκτες καλούνταν να αλλάζουν τελείως ρυθμό και στυλ, ενώ οι Ηλιάνα και Ζεν παρατηρούσαν κάθε κίνηση και παρείχαν οδηγίες για τη στάση του σώματος και τη χρήση των χεριών.

Οι οδηγίες των κριτών και οι συνεχείς αλλαγές στο περπάτημα προσέφεραν ένα θέαμα γεμάτο ένταση, δημιουργικότητα και χιούμορ, ενώ κάθε παίκτης προσπαθούσε να δείξει τη μοναδικότητά του.

Top 9: Η στιγμή της επιτυχίας

Στο τέλος, η Ραφαήλια πέρασε επίσημα στο top 9, εγκαινιάζοντας την επόμενη φάση του διαγωνισμού: «Σήμερα το πρωί, ήσουν έτοιμη για όλα. Τα κατάφερες. Έχεις περάσει στο top 9», δήλωσαν οι κριτές, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες σχολίασαν την απόδοσή της με ενθουσιασμό.

Η τελευταία φάση απέδειξε ότι το GNTM δεν είναι μόνο διαγωνισμός ομορφιάς, αλλά και πρόκληση δημιουργικότητας και αφοσίωσης, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε λεπτομέρεια.



