Νεσχάν Μουλαζίμ: «Ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι»

Η δύσκολη διαδρομή μέχρι τη μητρότητα

Ακούστε το άρθρο

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η Νεσχάν Μουλαζίμ σε διαδικτυακό vidcast με τις αδελφές Αγαθή και Βαλεντίνη Ράντη, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της, αλλά και για τη δύσκολη πορεία μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

Νεσχάν Μουλαζίμ: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες πριν γεννήσει δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω έντονου πόνου και ήταν σε καροτσάκι:

«Τους τελευταίους 2,5 – 3 μήνες ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι, όσο ήμουν έξω και στο σπίτι. Είχα πολύ πόνο. Στο τέλος οι γιατροί συμφωνήσανε ότι έχω οστεοπόρωση κύησης».

Η οστεοπόρωση κύησης είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή που επηρεάζει ορισμένες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προκαλώντας έντονους πόνους και κινητική δυσκολία.

Η δύσκολη διαδρομή μέχρι τη μητρότητα

Ακόμη, η Νεσχάν Μουλαζίμ αναφέρθηκε ανοιχτά στις αποτυχημένες προσπάθειες που προηγήθηκαν πριν μείνει έγκυος στην κόρη της: «Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με εμένα. Το κοριτσάκι μου είναι η τέταρτη προσπάθεια που πέτυχα».

Η ίδια δε δίστασε να αναφερθεί και σε ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τη ζωή της μέσα σε αυτή την περίοδο, καθώς –όπως είπε– δεν στάθηκαν δίπλα της: «Έχω βγάλει ανθρώπους που ήταν στη ζωή μου και κολλητές μου. Ας μην λέμε τα ονόματά τους γιατί μόνο αξία θα τους δώσουμε. Λυπάμαι για τα χρόνια που πέρασα μαζί τους. Εγωιστές, συμφεροντολόγοι».

Σήμερα, η Νεσχάν Μουλαζίμ απολαμβάνει τη μητρότητα και συχνά μοιράζεται στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους, δείχνοντας πως οι δυσκολίες εκείνης της περιόδου την έκαναν πιο δυνατή.

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ κι ο σύζυγός της /Φωτογραφία NDP Photo Agency
ΝΕΣΧΑΝ ΜΟΥΛΑΖΙΜ
