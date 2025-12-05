Κιμ Κατράλ: Η Σαμάνθα του «Sex And The City» παντρεύτηκε για τέταρτη φορά!

Η Κιμ Κατράλ, η αξεπέραστη Σαμάνθα Τζόουνς του «Sex and the City», ανέβηκε για τέταρτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας, επιλέγοντας έναν άκρως διακριτικό και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γάμο στο Λονδίνο.

Η 69χρονη ηθοποιός, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην τηλεοπτική ιστορία, είπε το «ναι» στον 54χρονο ηχολήπτη Russell Thomas, σε μια τελετή-έκπληξη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα του αμερικανικού «People».

Το ειδύλλιό τους έχει μια δόση… τηλεοπτικής τύχης. Όλα ξεκίνησαν το 2016, όταν η Κιμ Κατράλ επισκέφθηκε τα στούντιο του BBC για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία στο «Woman’s Hour». Εκεί, ο Russell Thomas εργαζόταν πίσω από τις κονσόλες, και όπως φαίνεται, η συνάντηση αυτή ήταν καθοριστική.

Αν και τότε έμειναν στις τυπικές επαγγελματικές ευγένειες, λίγο αργότερα εκείνος έκανε το πρώτο βήμα στέλνοντάς της μήνυμα στο Twitter – μια κίνηση που, όπως παραδέχεται η ίδια, ήταν «απρόσμενη, μοντέρνα και εξαιρετικά γενναία».

Η τελετή έγινε στο Chelsea Old Town Hall, ένα από τα πιο ιστορικά δημαρχεία του Λονδίνου. Το ζευγάρι επέλεξε να έχει δίπλα του μόνο τους πιο στενούς συγγενείς και φίλους, μόλις 12 άτομα, επιθυμώντας ένα γάμο απόλυτα προσωπικό και μακριά από τη δημοσιότητα που ακολουθεί τις αποφάσεις της διάσημης ηθοποιού εδώ και δεκαετίες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνιση της Κιμ Κατράλ ήταν αντάξια του στιλ και της φινέτσας που έχει καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια. Επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο Dior, επιμελημένο από την εμβληματική Patricia Field – τη στιλίστρια που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του fashion icon «Samantha Jones». Το look της ήταν κομψό, μίνιμαλ, αλλά με την απόλυτη υπογραφή της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Κιμ δεν κρύβει πόσο ευτυχισμένη νιώθει στο πλευρό του Russell Thomas. Τον έχει περιγράψει ως «υπέροχο άνθρωπο» και «ήρεμη δύναμη», ενώ αναφέρει συχνά ότι μαζί έχουν δημιουργήσει μια «όμορφη, ισορροπημένη ζωή». Από τότε που ο Russell τόλμησε να της στείλει εκείνο το πρώτο μήνυμα στο Twitter, το ζευγάρι παραμένει αχώριστο.

«Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, τα πάντα κύλησαν φυσικά και απλά. Είμαστε μαζί και τα πάμε υπέροχα», έχει δηλώσει η ίδια, επιβεβαιώνοντας πως αυτός ο γάμος δεν είναι μια ακόμη σελίδα στη ζωή της, αλλά μια νέα αρχή που τη γεμίζει χαρά και σταθερότητα.