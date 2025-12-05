Κιμ Κατράλ: Η Σαμάνθα του «Sex And The City» παντρεύτηκε για τέταρτη φορά!

H φωτογραφία από τον γάμο της - Μυστικός γάμος στο Λονδίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 22:30 GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!
05.12.25 , 22:24 GNTM: Κάτια και Έντουαρντ επέστρεψαν στον διαγωνισμό!
05.12.25 , 22:21 Κλήρωση Eurojackpot 5/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
05.12.25 , 22:03 Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
05.12.25 , 21:55 Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα της
05.12.25 , 21:55 GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που κερδίζει ασυλία και μπαίνει στο Top 9
05.12.25 , 21:48 Νέα Πέραμος: «Κόπηκε» παραλιακός δρόμος από τα ορμητικά νερά
05.12.25 , 21:39 Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
05.12.25 , 21:20 Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες Εικόνες Από Τις Καταστροφές Στη Δ. Αττική
05.12.25 , 21:15 «Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
05.12.25 , 21:15 GNTM: Η ασυλία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα -Ποιος θα φτάσει στους Top 9;
05.12.25 , 21:10 GNTM: Το παράπονο του Ανέστη στον αδερφό του!
05.12.25 , 21:07 Κιμ Κατράλ: Η Σαμάνθα του «Sex And The City» παντρεύτηκε για τέταρτη φορά!
05.12.25 , 20:41 Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
05.12.25 , 20:33 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι»
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κιμ Κατράλ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κιμ Κατράλ, η αξεπέραστη Σαμάνθα Τζόουνς του «Sex and the City», ανέβηκε για τέταρτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας, επιλέγοντας έναν άκρως διακριτικό και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γάμο στο Λονδίνο.

Η 69χρονη ηθοποιός, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην τηλεοπτική ιστορία, είπε το «ναι» στον 54χρονο ηχολήπτη Russell Thomas, σε μια τελετή-έκπληξη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα του αμερικανικού «People».

Το ειδύλλιό τους έχει μια δόση… τηλεοπτικής τύχης. Όλα ξεκίνησαν το 2016, όταν η Κιμ Κατράλ επισκέφθηκε τα στούντιο του BBC για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία στο «Woman’s Hour». Εκεί, ο Russell Thomas εργαζόταν πίσω από τις κονσόλες, και όπως φαίνεται, η συνάντηση αυτή ήταν καθοριστική.

Αν και τότε έμειναν στις τυπικές επαγγελματικές ευγένειες, λίγο αργότερα εκείνος έκανε το πρώτο βήμα στέλνοντάς της μήνυμα στο Twitter – μια κίνηση που, όπως παραδέχεται η ίδια, ήταν «απρόσμενη, μοντέρνα και εξαιρετικά γενναία».

Η τελετή έγινε στο Chelsea Old Town Hall, ένα από τα πιο ιστορικά δημαρχεία του Λονδίνου. Το ζευγάρι επέλεξε να έχει δίπλα του μόνο τους πιο στενούς συγγενείς και φίλους, μόλις 12 άτομα, επιθυμώντας ένα γάμο απόλυτα προσωπικό και μακριά από τη δημοσιότητα που ακολουθεί τις αποφάσεις της διάσημης ηθοποιού εδώ και δεκαετίες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνιση της Κιμ Κατράλ ήταν αντάξια του στιλ και της φινέτσας που έχει καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια. Επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο Dior, επιμελημένο από την εμβληματική Patricia Field – τη στιλίστρια που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του fashion icon «Samantha Jones». Το look της ήταν κομψό, μίνιμαλ, αλλά με την απόλυτη υπογραφή της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Κιμ δεν κρύβει πόσο ευτυχισμένη νιώθει στο πλευρό του Russell Thomas. Τον έχει περιγράψει ως «υπέροχο άνθρωπο» και «ήρεμη δύναμη», ενώ αναφέρει συχνά ότι μαζί έχουν δημιουργήσει μια «όμορφη, ισορροπημένη ζωή». Από τότε που ο Russell τόλμησε να της στείλει εκείνο το πρώτο μήνυμα στο Twitter, το ζευγάρι παραμένει αχώριστο.

«Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, τα πάντα κύλησαν φυσικά και απλά. Είμαστε μαζί και τα πάμε υπέροχα», έχει δηλώσει η ίδια, επιβεβαιώνοντας πως αυτός ο γάμος δεν είναι μια ακόμη σελίδα στη ζωή της, αλλά μια νέα αρχή που τη γεμίζει χαρά και σταθερότητα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΜ ΚΑΤΡΑΛ
 |
SEX AND THE CITY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top