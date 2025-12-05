Νέα Πέραμος: «Κόπηκε» παραλιακός δρόμος από τα ορμητικά νερά

30 σπίτια και υπόγεια πλημμύρισαν - 7 οδηγοί απεγκλωβίστηκαν

Ελλαδα
Στη Νέα Πέραμο μεγάλες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Byron. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου. 

Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»

Ο έως τώρα απολογισμός είναι περίπου 30 σπίτια και υπόγεια πλημμυρισμένα, 7 απεγκλωβισμοί οδηγών οχημάτων και σοβαρές ζημιές στην οδοποιία της Νέας Περάμου.

Προβλήματα στη Νέα Πέραμο

Η πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της βιβλικής καταστροφής είναι ένας παραλιακός δρόμος που κόπηκε από τον ορμητικό χείμαρρο που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του ακόμα και τεράστια κομμάτια άσφαλτο που άλλα έμειναν στην κοίτη και άλλα κατέληξαν στη θάλασσα! Η τεράστια αυτή καταστροφή δεν ήταν τυχαία.

«Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!

Στην Νέα Πέραμο καταγράφηκε το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο έπεσαν 248 τόνοι βροχής ανά στρέμμα! 


 

