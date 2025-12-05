GNTM: Κάτια και Έντουαρντ επέστρεψαν στον διαγωνισμό!

Το GNTM ανέβασε ξανά την αδρεναλίνη, καθώς στο νέο επεισόδιο οι παίκτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα από τα πιο απαιτητικά και… γεμάτα «γκάζια» concept της σεζόν.

Με έμπνευση από την iconic ταινία Easy Rider, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να φωτογραφηθούν πάνω σε μηχανές, σε ζευγάρια, φορώντας το ίδιο styling – κάτι που έκανε τον ανταγωνισμό ακόμη πιο σκληρό.

Η Ραφαήλια, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την είσοδό της στο Top 9 με την ασυλία, εμφανίστηκε πιο χαλαρή αλλά όχι λιγότερο αποφασισμένη: «Θέλω μια καλή λήψη στο πλατό… θέλω κάποτε να πάρω κι εγώ την καλύτερη φωτογραφία», είπε χαρακτηριστικά.

Το concept: Από Αμερική μέχρι Αμάλφι – Μηχανές, ρούχα και μεγάλες ανατροπές

Οι παίκτες ενημερώθηκαν πως το σημερινό concept θα τους ταξίδευε με… ταχύτητα.

Η Ζεν και η Ηλιάνα τους παρουσίασαν τα σετ:

Μαύρη μηχανή – Αμερική

Κόκκινη μηχανή – Βερολίνο

Παπί – Σαντορίνη

Μπλε μηχανή – Λονδίνο / nightlife

Βέσπα – Αμάλφι

Στα δύο πρώτα σετ φωτογραφήθηκαν τα αγόρια με οδηγό την Κάτια, ενώ στα υπόλοιπα τρία τις κοπέλες συνόδευσε ο Έντουαρντ, ο οποίος μαζί με την Κάτια επέστρεψαν στο GNTM ως guest models.

Η εμφάνισή τους προκάλεσε ενθουσιασμό στο σπίτι: «Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να σας βοηθήσουμε να κάνετε μια φανταστική φωτογράφηση», είπε η Κάτια.



«Όλα τα συναισθήματα που είχα όταν ήμουν στη θέση τους, τα ξαναζώ», πρόσθεσε ο Έντουαρντ.

Ο Γιώργος μοιράζει τα ζευγάρια – και οι παίκτες «διαβάζουν» τη στρατηγική του

Ο Γιώργος είχε την ευθύνη να χωρίσει τους παίκτες σε ζευγάρια στα πέντε σετ. Και από την αρχή φάνηκε πως οι επιλογές του δεν ήταν καθόλου τυχαίες.

Αγόρια

Μαύρη μηχανή – Αμερική: Γιώργος & Έντουαρντ

Κόκκινη μηχανή – Βερολίνο: Ανέστης & Μιχάλης

Ο Γιώργος παραδέχτηκε ξεκάθαρα: «Θέλω να ανταγωνιστώ τον Έντι… θέλω να δω ποιος θα υπερτερήσει.»

Οι παίκτες σχολίασαν πως «φοβήθηκε» να μπει με τον αδελφό του Ανέστη για στρατηγικούς λόγους, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Κορίτσια

Παπί – Σαντορίνη: Ξένια & Μιχαέλα

Μπλε μηχανή – Λονδίνο: Ραφαήλια & Ειρήνη

Βέσπα – Αμάλφι: Ελένη & Άννα

Ο Γιώργος παραδέχτηκε ότι δεν ήθελε να δώσει στη Ραφαήλια τη Βέσπα, παρότι την ήθελε πολύ: «Έχει ασυλία… και δεν θέλω να πάρει την καλύτερη φωτογραφία.»

Το “μαύρο” αβαντάζ: Στέρηση καθοδήγησης και αφαίρεση χρόνου

Και ενώ όλοι πίστευαν πως τα δύσκολα τελείωσαν, ο Γιώργος έπρεπε να μοιράσει και το αβαντάζ – που αυτή τη φορά ήταν τιμωρητικό.

Σε έναν παίκτη θα αφαιρεθεί ένα ολόκληρο λεπτό από τον χρόνο φωτογράφησης (θα έχει μόνο 2'), δε θα έχει καμία καθοδήγηση ούτε από coach ούτε από φωτογράφο.

Οι παίκτες πάγωσαν όταν άκουσαν την ανακοίνωση.

Με “μισή καρδιά”, όπως είπε, ο Γιώργος έδωσε το αβαντάζ στη Ξένια.

Η αντίδρασή της Ηλιάνας ήταν άμεση: «Τόσο πολύ τη φοβάσαι την Ξένια;».

Εκείνη όμως παρέμεινε ήρεμη: «Είναι βαρύ, αλλά μου δίνει boost… σημαίνει πως πιστεύει ότι μπορώ.»

