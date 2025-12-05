Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès

Στο κέντρο της Αθήνας με total black σύνολο και μακριά μπεζ καμπαρντίνα

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Τι είπε για τα κιλά της εγκυμοσύνης και τα κιλά που είχε πάρει η μαμά όταν ήταν έγκυος στην ίδια/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Κατερίνα Καινούργιου, όπου συνηθίζει να κυκλοφορεί καθώς το σπίτι που κατοικεί είναι στο Κολωνάκι και ο σύντροφός της έχει καταστήματα εστίασης στην ίδια περιοχή. 

 Κατερίνα Καινούργιου/ NDP

 Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η παρουσιάστρια, που διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, απαθανατίστηκε, καθώς περπατούσε στους δρόμους της πρωτεύουσας, πριν κάποιες μέρες.

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Με office look αυτή τη φορά, έκανε ακόμη μια κομψή εμφάνιση, συνδυάζοντας το total black σύνολό της με μακριά μπεζ καμπαρντίνα και κρατώντας στο χέρι την αγαπημένη της τσάντα.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα φορούσε μαύρη παντελόνα και μαύρο ζιβάγκο, έξω από το οποίο φαίνονταν τα κοσμήματα που είχε στον λαιμό της. Για πανωφόρι είχε το all time classic item και τα παπούτσια της ήταν μαύρο καστόρ μποτάκι, με λεπτό και χαμηλό τακούνι. 

Κατερίνα Καινούργιου: Για ψώνια με casual look και τσάντα Hermès

Στο χέρι της είχε περασμένη την αγαπημένη της Hermès, σε γκρι χρώμα, την οποία έχουμε δει να κρατά σε αρκετές εμφανίσεις της. 

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Κatken διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στα μέσα Νοεμβρίου αν και ήδη υπήρχε έντονη φημολογία για τα ευχάριστα που βίωνε.

Έκτοτε, η Κατερίνα Καινούργιου μιλά ανοιχτά πια για τη μπέμπα που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή,  περίπου στα τέλη Απριλίου.  

Καινούργιου- Κουτσουμπής: Το love story του ζευγαριού - Θα γίνουν γονείς!

«Ήμουνα έναν χρόνο… έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είπα, θα κάνω τις θεραπείες, τις ορμονικές που πρέπει, ό,τι πρέπει. Και λέω, θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο, αλλά το καλοκαίρι, λέω, θα σταματήσω λίγο. Κατάλαβες, για να ξεκουραστώ. Και με το που...  έμεινα φυσιολογικά», είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της η παρουσιάστρια, όταν είχε καλεσμένη της την Αλίνα Κωτσοβούλου.

Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»

Το ζευγάρι θα δώσει μάλλον στο κοριτσάκι του το όνομα της μητέρας του επιχειρηματία, που ονομάζεται Ξένια, όπως αποκάλυψε ο αδελφός του, Νικόλας Κουτσουμπής στο star.gr.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Η παρουσιάστρια έχει βρει ήδη νονούς για τη μπέμπα και περιμένει με ανυπομονησία τη νέα καθημερινότητα που θα ξεκινήσει μετά τον ερχομό της μικρής.  

