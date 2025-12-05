Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès

Καινούργιου: Τι είπε για τα κιλά της εγκυμοσύνης και τα κιλά που είχε πάρει η μαμά όταν ήταν έγκυος στην ίδια/ Super Κατερίνα

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Κατερίνα Καινούργιου, όπου συνηθίζει να κυκλοφορεί καθώς το σπίτι που κατοικεί είναι στο Κολωνάκι και ο σύντροφός της έχει καταστήματα εστίασης στην ίδια περιοχή.

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η παρουσιάστρια, που διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, απαθανατίστηκε, καθώς περπατούσε στους δρόμους της πρωτεύουσας, πριν κάποιες μέρες.

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Με office look αυτή τη φορά, έκανε ακόμη μια κομψή εμφάνιση, συνδυάζοντας το total black σύνολό της με μακριά μπεζ καμπαρντίνα και κρατώντας στο χέρι την αγαπημένη της τσάντα.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα φορούσε μαύρη παντελόνα και μαύρο ζιβάγκο, έξω από το οποίο φαίνονταν τα κοσμήματα που είχε στον λαιμό της. Για πανωφόρι είχε το all time classic item και τα παπούτσια της ήταν μαύρο καστόρ μποτάκι, με λεπτό και χαμηλό τακούνι.

Στο χέρι της είχε περασμένη την αγαπημένη της Hermès, σε γκρι χρώμα, την οποία έχουμε δει να κρατά σε αρκετές εμφανίσεις της.

Το office look της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Κatken διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στα μέσα Νοεμβρίου αν και ήδη υπήρχε έντονη φημολογία για τα ευχάριστα που βίωνε.

Έκτοτε, η Κατερίνα Καινούργιου μιλά ανοιχτά πια για τη μπέμπα που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, περίπου στα τέλη Απριλίου.

«Ήμουνα έναν χρόνο… έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είπα, θα κάνω τις θεραπείες, τις ορμονικές που πρέπει, ό,τι πρέπει. Και λέω, θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο, αλλά το καλοκαίρι, λέω, θα σταματήσω λίγο. Κατάλαβες, για να ξεκουραστώ. Και με το που... έμεινα φυσιολογικά», είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της η παρουσιάστρια, όταν είχε καλεσμένη της την Αλίνα Κωτσοβούλου.

Το ζευγάρι θα δώσει μάλλον στο κοριτσάκι του το όνομα της μητέρας του επιχειρηματία, που ονομάζεται Ξένια, όπως αποκάλυψε ο αδελφός του, Νικόλας Κουτσουμπής στο star.gr.

Η παρουσιάστρια έχει βρει ήδη νονούς για τη μπέμπα και περιμένει με ανυπομονησία τη νέα καθημερινότητα που θα ξεκινήσει μετά τον ερχομό της μικρής.