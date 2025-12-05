First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer

Στο νέο επεισόδιο του First Dates, την Πέμπτη 11/12, το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και… το παιχνίδι του έρωτα παίρνει φωτιά!

Μόλις μπαίνει ο πρώτος συμμετέχων, η οικοδέσποινα Ζενεβιέβ, τον υποδέχεται: «Καλησπέρα, καλώς ήρθες! Τι ψάχνουμε στο First Dates;»

Με αυτοπεποίθηση, εκείνος απαντά: «Μια γυναικάρα… ένα 1.70!», για να ακολουθήσει το αφοπλιστικό σχόλιο της Ζεν: «Κάτσε, η προσωπικότητα!».

Στο ραντεβού το ζώδιο κάποιου φαίνεται πως δεν αρέσει στο date του! «Σκορπιός είμαι!» λέει και η συνοδός του απαντά: «Ωχ!».

Σηκώθηκε και έφυγε από το Date!

Σε άλλο ραντεβού όμως γίνεται κάτι π ου δεν περιμένει κανείς! Η κοπέλα αναφέρει «Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;!», με τον συνοδό της να απαντά: «Το είπε ή δεν το είπες; Δεν φοράς παντελόνια!». Τότε, έξαλλη η γυναίκα σηκώνεται και φεύγει από το τραπέζι και λέει στον σερβιτόρο: «έλα να σε πληρώσω, αγόρι μου».

«Δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχει πάει τόσο fail!» λέει η Ζενεβιέβ ταραγμένη!

Στο μπαρ, ο Τάσος ανεβάζει τη διάθεση – όπως πάντα – με το χιούμορ του: «Eίμαι ο θεός του έρωτα!».

Κι όλα αυτά σε ένα επεισόδιο γεμάτο αμήχανα χαμόγελα, χιουμοριστικές στιγμές, απρόβλεπτες ατάκες και… κάποιες μικρές σπίθες έλξης.

Το First Dates, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες, επιστρέφει ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη.

Γιατί όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να γεννηθεί ένα αξέχαστο first date.

