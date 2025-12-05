First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο, την Πέμπτη 11/12 στις 21.00!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 10:27 Σοφία Παυλίδου: «Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη»
05.12.25 , 10:25 Θα επιστρέψει το «Κωνσταντίνου και Ελένης;» - Η απάντηση του Χάρη Ρώμα
05.12.25 , 10:08 Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του
05.12.25 , 09:53 Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά
05.12.25 , 09:50 First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer
05.12.25 , 09:32 Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
05.12.25 , 09:25 Skoda: Νέες αποκλειστικές προσφορές
05.12.25 , 09:17 Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
05.12.25 , 09:03 Άγιος Σάββας: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των καρκινοπαθών
05.12.25 , 08:59 Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»
05.12.25 , 08:59 Oλυμπιακός: Μετά την αναβολή οι παίκτες προπονούνται στο ΣΕΦ
05.12.25 , 08:57 Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες από τις πλημμύρες-Παρασύρθηκε τροχόσπιτο
05.12.25 , 08:44 Κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι καταιγίδες - 14 περιοχές στο επίκεντρο
05.12.25 , 08:36 Μεγκ: «Εφόσον η Καινούργιου παντρεύεται, ξέρω ότι δε θα μείνω στο ράφι»
05.12.25 , 08:24 Κακοκαιρία Byron: Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»
First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
Μεγκ: «Εφόσον η Καινούργιου παντρεύεται, ξέρω ότι δε θα μείνω στο ράφι»
Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 05.12.25, 09:53
First Dates Trailer 11/12/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο επεισόδιο του First Dates, την Πέμπτη 11/12,  το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και… το παιχνίδι του έρωτα παίρνει φωτιά!

First Dates: Το ραντεβού που έγινε… λαϊκό τραγούδι!

Μόλις μπαίνει ο πρώτος συμμετέχων, η οικοδέσποινα Ζενεβιέβ, τον υποδέχεται: «Καλησπέρα, καλώς ήρθες! Τι ψάχνουμε στο First Dates;»

Με αυτοπεποίθηση, εκείνος απαντά: «Μια γυναικάρα… ένα 1.70!», για να ακολουθήσει το αφοπλιστικό σχόλιο της Ζεν: «Κάτσε, η προσωπικότητα!».

first dates

Στο ραντεβού το ζώδιο κάποιου φαίνεται πως δεν αρέσει στο date του! «Σκορπιός είμαι!» λέει και η συνοδός του απαντά: «Ωχ!».

Σηκώθηκε και έφυγε από το Date!

Σε άλλο ραντεβού όμως γίνεται κάτι π ου δεν περιμένει κανείς! Η κοπέλα αναφέρει «Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;!», με τον συνοδό της να απαντά: «Το είπε ή δεν το είπες; Δεν φοράς παντελόνια!». Τότε, έξαλλη η γυναίκα σηκώνεται και φεύγει από το τραπέζι και λέει στον σερβιτόρο: «έλα να σε πληρώσω, αγόρι μου».

first dates

«Δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχει πάει τόσο fail!» λέει η Ζενεβιέβ ταραγμένη!

Στο μπαρ, ο Τάσος ανεβάζει τη διάθεση – όπως πάντα – με το χιούμορ του: «Eίμαι ο θεός του έρωτα!».

Κι όλα αυτά σε ένα επεισόδιο γεμάτο αμήχανα χαμόγελα, χιουμοριστικές στιγμές, απρόβλεπτες ατάκες και… κάποιες μικρές σπίθες έλξης.

Το First Dates, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες, επιστρέφει ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη.
Γιατί όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να γεννηθεί ένα αξέχαστο first date.

Κάθε Πέμπτη στις 21:00, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μάς υποδέχεται στο πιο φιλόξενο ραντεβού στα τυφλά της ελληνικής τηλεόρασης – εκεί όπου όλα μπορούν να συμβούν… και συνήθως συμβαίνουν!

First Dates – Κάθε Πέμπτη στις 21:00 στο Star.
Το εστιατόριο του έρωτα σε περιμένει. Γιατί ο έρωτας… δεν έχει εποχή!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
TRAILER
 |
FIRST DATES TRAILER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top