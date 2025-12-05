Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες από τις πλημμύρες-Παρασύρθηκε τροχόσπιτο

Σοβαρά προβλήματα στη Λούτσα Φοινικούντας από την κακοκαιρία Byron

Πηγή: Φωτογραφίες ΕΡΤ
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Byron. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας στη Μεσσηνία η κακοκαιρία Byron τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Κακοκαιρία Byron: Χάος στην Αττική - Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι

Από τη σφοδρή βροχόπτωση, υπερχείλισε το ποτάμι που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία. Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ είχαμε και περιστατικά εγκλωβισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Φοινικούντα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας στη Μεσσηνία η κακοκαιρία Byron

Δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά.

Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική και τοπικοί φορείς χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ το εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα αποτυπωθεί πλήρως κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.

Κακοκαιρία Byron: Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό, Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: κλειστή, Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία.

Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα, Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες:

  • Πιερίας
  • Ημαθίας
  • Πέλλας
  • Χαλκιδικής
  • Θεσσαλονίκης
  • Κιλκίς
  • Θεσσαλία
  • Σποράδες
  • Αττική
  • Εύβοια
  • Κυκλάδες
  • Κρήτη
  • νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • Δωδεκάνησα

 

