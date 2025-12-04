Νατάσσα Μποφίλιου: Η μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια περιοδεία

Μια σημαντική τροπή πήρε η πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία που ετοίμαζαν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης, μετά τη σαφή και δημόσια άρνηση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι να χρησιμοποιηθεί το έργο του σπουδαίου συνθέτη.

Το αρχικό concept της περιοδείας, που είχε παρουσιαστεί ως αφιέρωμα στη μουσική κληρονομιά του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη, ανατράπηκε πλήρως, οδηγώντας τους καλλιτέχνες σε μια συνολική αναδιαμόρφωση του project.

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη νέα μορφή του σχήματος, δημοσιεύοντας παράλληλα την ενημερωμένη αφίσα της περιοδείας.

Από εδώ και στο εξής, η μουσική περιοδεία θα φέρει τον τίτλο «The Music of Greece, World Tour 2026», χωρίς καμία αναφορά στα ονόματα των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την ξεκάθαρη θέση του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος ανακοίνωσε νομικές ενέργειες εναντίον των διοργανωτών.

Στην ανάρτησή της, η ερμηνεύτρια εμφανίστηκε συγκινημένη για το νέο ξεκίνημα και τόνισε:

«Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία… ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε».

Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι, η οποία εξηγεί λεπτομερώς τους λόγους της άρνησής του. Ο ίδιος τονίζει πως ως μοναδικός κληρονόμος έχει το καθήκον να προστατεύσει το έργο του πατέρα του:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο… Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του… Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».

Στη συνέχεια, τόνισε πως η οργάνωση της περιοδείας προχώρησε «μονομερώς» χωρίς την έγκρισή του, γεγονός που οδήγησε και στην έναρξη των νομικών διαδικασιών. Κλείνοντας, σημείωσε: «Το να ισχυρίζεται κανείς ότι “τιμά” τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή αντίθεση της οικογένειας, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός “Χατζιδακικού ήθους”.»

Παρά τις εντάσεις, η Μποφίλιου και ο Χαρούλης φαίνονται έτοιμοι να προχωρήσουν με έναν νέο καλλιτεχνικό άξονα που αναδεικνύει το ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο, δίνοντας στην περιοδεία έναν διεθνή χαρακτήρα που αναμένεται να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.