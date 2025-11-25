Μποφίλιου – Χαρούλης: To «όχι» από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι

Απαγορεύει τη χρήση του έργου του στην παγκόσμια περιοδεία τους το 2026

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο θετός γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος Χατζιδάκις, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στη μεγάλη διεθνή περιοδεία που προορίζεται να παρουσιαστεί ως αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη, με βασικούς ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Μάλιστα, έχει ήδη κινηθεί νομικά, επιδιώκοντας να αποτρέψει την πραγματοποίησή της.

Η συγκεκριμένη περιοδεία, η οποία τιμά τόσο τον Μάνο Χατζιδάκι όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη, οργανώνεται από την πολυεθνική εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment, γνωστή για μεγάλης κλίμακας πολιτιστικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και η επιτυχημένη έκθεση The Art of Banksy.

Η έναρξή της έχει οριστεί για τις 10 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει συναυλίες σε πόλεις της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων από τη γέννηση των δύο μεγάλων δημιουργών.

Παρά το φιλόδοξο διεθνές εύρος της παραγωγής, η αντίδραση της οικογένειας Χατζιδάκι δημιουργεί σημαντικές αναταράξεις. Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζιδάκι, η χρήση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι δεν έχει εγκριθεί ούτε πρόκειται να εγκριθεί, καθώς η πρόταση θεωρήθηκε κατώτερη των καλλιτεχνικών προδιαγραφών που ο ίδιος έχει θέσει για τη διαχείριση της μουσικής κληρονομιάς του συνθέτη.

Διαβάστε την ανακοίνωση της οικογένειας Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».
Γιώργος Χατζιδάκις».

Μποφίλιου – Χαρούλης: Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαγορεύει τη χρήση του έργου του στην παγκόσμια περιοδεία του 2026

Γιώργος Χατζιδάκις

Γιώργος Χατζιδάκις

Παρά τη διαμάχη, η παραγωγή GTP Entertainment επιμένει πως η περιοδεία θα αποτελέσει «γιορτή της ελληνικής μουσικής» με εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και την Όπερα του Σίδνεϊ.

Η Νατάσσα Μποφίλιου από την πλευρά της έχει δηλώσει πως θεωρεί τιμή και προνόμιο να παρουσιάζει τη μουσική των δύο τεράστιων συνθετών σε σκηνές όλου του κόσμου.

Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που έχει αναλάβει την παραγωγή της περιοδείας, έχει ήδη λάβει κάθε απαιτούμενη έγκριση από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικαιώματα του Μάνου Χατζιδάκι για καλλιτεχνικές δράσεις εκτός ελληνικής επικράτειας. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις αφορούν αποκλειστικά χώρες του εξωτερικού, χωρίς καμία στάση στην Ελλάδα.

Μποφίλιου – Χαρούλης

