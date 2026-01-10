Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη

Δείτε το σχετικό βίντεο με την Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Τα 3α του γενέθλια γιόρτασε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ο μικρός Πάρης Αλεξάνδρου, γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο πατέρας του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, φρόντισε να οργανώσει ένα εντυπωσιακό πάρτι με θέμα τους ήρωες του PAW PATROL, γεμάτο παιχνίδι, χρώμα κι αγαπημένα πρόσωπα. Όπως φάνηκε μέσα από τα stories που αναρτήθηκαν στα social media, το πάρτι ξεκίνησε από νωρίς, με τους πρώτους καλεσμένους να καταφθάνουν στον χώρο.

Στο πάρτι, οι παιδικοί χαρακτήρες συμμετείχαν στο παιχνίδι μαζί με τον μικρό Πάρη και μικροί και μεγάλοι πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής.

Ανάμεσα στους διάσημου φίλους του Δημήτρη Αλεξάνδρου έδωσαν το «παρών» ο Γιώργος Μανίκας, νονός του μικρού Πάρη, ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Από το πάρτι δε θα μπορούσε να λείπει και η σύντροφος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Ρία Ελληνίδου, με την οποία είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες.

Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»

Από τη σημαντική αυτή ημέρα έλειπε η μητέρα του μικρού Πάρη, Ιωάννα Τούνη, καθώς ο 3χρονος βρισκόταν στην Αθήνα με τον πατέρα του αυτές τις μέρες.

Το πρωί η Ιωάννα Τούνη μίλησε μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εξομολογήθηκε ότι είναι στεναχωρημένη, αφού αυτή τη σημαντική μέρα ο γιος της βρίσκεται στην Αθήνα με τον πατέρα του και δεν είναι κοντά της.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Εγώ έχω ντυθεί για προπόνηση, το υποσχέθηκα και θα το τηρήσω, θα πηγαίνω προπονήσεις όσο μπορώ. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για μένα γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου.

Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι emotional(συναισθηματική) πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», είπε βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη.